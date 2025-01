Vantage Foundation wspiera indonezyjski oddział platformy Grab we wzmacnianiu pozycji ekonomicznej Indonezyjek

DŻAKARTA, Indonezja, 10 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- W dniu 19 grudnia 2024 r. Vantage Foundation z dumą ogłasza zawarcie współpracy z indonezyjskim oddziałem firmy Grab, w ramach której wesprze prowadzony przez nią program Wiramudi Grab mający na celu wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet w całej Indonezji i stworzenie im możliwości zarobkowania jako kierowczynie poprzez elastyczną współpracę z platformą Grab.

Steven Xie, Executive Director of Vantage Foundation, pictured with Rivana Mezaya, Director of Digital and Sustainability, Grab Indonesia, and a beneficiary of the Wiramudi Grab program during the Melaju Syantiek campaign event. Vantage Foundation Supports Grab Indonesia in Empowering Women Driver-Partner

Uruchomiony w kwietniu 2024 r. program Wiramudi Grab powstał w odpowiedzi na specyficzne wyzwania, jakie stoją przed kobietami na tamtejszym rynku pracy, wynikające w szczególności z konieczności godzenia obowiązków rodzinnych z pracą zawodową w określonych godzinach. Poprzez flagową kampanię pt. „Melaju dengan Syantiek" program promuje hasło „Postęp bez kompromisów", zwracając uwagę na to, że kobiety nie powinny być zmuszone do wybierania pomiędzy karierą, rodziną lub edukacją. Podejmując w ramach programu współpracę z Grab jako kierowczynie, Indonezyjki mogą same ustalać godziny pracy, zyskując szansę na konkurencyjne zarobki oraz dostęp do szerokiej gamy świadczeń.

Partnerstwo Grab i Vantage Foundation umożliwiło tej drugiej udzielenie kobietom niezbędnego wsparcia w pokonaniu barier wejścia na platformę Grab, związanych m.in. z brakiem kapitału czy niezbędnego sprzętu. Uczestniczki programu otrzymały niezbędne zasoby i wsparcie finansowe, które pozwoliły im rozpocząć przygodę ze świadczeniem usług przewozowych i dostawczych na platformie Grab.

Przeprowadzone przez indonezyjski oddział Grab badania metodą grupy fokusowej pokazały, że dla blisko połowy respondentek główną barierą uniemożliwiającą im pracę na platformie Grab był brak dostępu do kapitału i sprzętu. Partnerstwo Grab i Vantage Foundation pozwoliło na wyeliminowanie tych utrudnień, dzięki czemu Indonezyjki mogą zyskać niezależność finansową i samodzielnie utrzymywać swoje rodziny.

Od czasu zawiązania partnerstwa w listopadzie 2024 r. do platformy dołączyło ponad 1 tys. kobiet, a setki Indonezyjek, które już wcześniej pracowały jako kierowczynie, skorzystało z dodatkowego kapitału, ponownie zyskując możliwość zarabiania na przewozach i dostawach.

„W ramach partnerstwa nie tylko dostarczamy kobietom narzędzia potrzebne im do osiągnięcia sukcesu, ale również tworzymy efekt domina pozytywnej zmiany – powiedział Steven Xie zajmujący stanowisko Executive Director w Vantage Foundation. – Jesteśmy dumni ze współtworzenia kampanii na rzecz postępu i wzmocnienia kobiet w bezkompromisowej realizacji ich ambicji".

Realny wpływ programu Wiramudi Grab na życie uczestniczących w nim kierowczyń potwierdzają świadectwa ich samych. Samotna matka z Bali przyznała, że możliwość codziennego wypożyczenia elektrycznego motocykla od Grab pozwoliła jej skupić się na zarabianiu bez martwienia się o koszty utrzymania pojazdu. W podobnie pozytywnym tonie wypowiadała się kierowczyni z Makassar, według której współpraca z Grab stała się dla niej źródłem utrzymania rodziny po wylewie męża. Historie te pokazują, że program w istotnym stopniu wzmacnia pozycję ekonomiczną Indonezyjek, poprawiając jakość życia w ich społecznościach.

Wsparcie Grab dla współpracujących z platformą kierowczyń wykracza poza wsparcie finansowe. Partnerki Grab mogą również liczyć na kompleksowe rozwiązania zwiększające ich bezpieczeństwo, wśród których szczególnie warto wspomnieć o dostępnej w aplikacji opcji wyboru kobiet jako preferowanych pasażerów. Firma wspiera współpracujące z nią Indonezyjki również poprzez wiele programów szkoleniowych i edukacyjnych, jak również wprowadzanie standardowych procedur operacyjnych czy zniżek na serwisowanie pojazdów.

„Wzmacnianie pozycji ekonomicznej naszych partnerów, a w szczególności osób ze środowisk nieuprzywilejowanych, do których zaliczają się kobiety (czy też osoby z niepełnosprawnościami), stanowi sedno naszej misji. Dzięki współpracy z Vantage Foundation udało nam się zniwelować największe bariery, dając kobietom dostęp do kapitału i możliwości zarobkowych, na których korzystają one same i ich rodziny. Wspólnie kształtujemy inkluzywną społeczność, w której kobiety mogą rozwijać się zarówno w domu, jak i w pracy zawodowej" – mówi Rivana Mezeya, dyrektorka ds. cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju w indonezyjskim oddziale Grab.

Uruchomiony w kwietniu 2024 r. program Wiramudi Grab ma na celu wsparcie kobiet w podjęciu i kontynuowaniu pracy zarobkowej w przewozach pasażerskich i dostawczych na platformie Grab. Poza możliwością zarobku program stwarza dla kobiet komfortowe warunki do stopniowego rozwoju na platformie Grab. Ze współpracy mogą korzystać kobiety w 18 miastach na terenie całej Indonezji.

Więcej informacji na temat platformy Grab i jej inicjatyw można znaleźć na jej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat kampanii „Melaju dengan Syantiek", Grab zaprasza na kanał YouTube indonezyjskiego oddziału.

Grab

Grab to działająca w Azji Południowo-Wschodniej czołowa superaplikacja pośrednicząca w usługach dostawczych, przewozach pasażerskich oraz cyfrowych usługach finansowych. Aplikacja Grab działa w ponad 700 miastach ośmiu państw na terenie Azji Południowo-Wschodniej – Kambodży, Indonezji, Malezji, Mjanmie, Filipinach, Singapurze, Tajlandii i Wietnamie. Każdego dnia za jej pośrednictwem miliony ludzi zamawiają jedzenie lub dostawę zakupów, wysyłają paczki, wynajmują pojazdy, zamawiają taksówkę, opłacają zakupy w internecie lub korzystają z usług pożyczkowych i ubezpieczeniowych. Założonej w 2012 r. platformie Grab przyświeca misja napędzania rozwoju Azji Południowo-Wschodniej poprzez wzmacnianie pozycji ekonomicznej wszystkich jej mieszkańców. W swojej działalności Grab skupia się na trzech równie priorytetowych celach – z jednej strony jest to osiąganie wyników finansowych satysfakcjonujących udziałowców, z drugiej wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo, w tym wzmacnianie pozycji ekonomicznej milionów osób w regionie, z trzeciej zaś ograniczanie niekorzystnego wpływu na środowisko.

Vantage Foundation

Vantage Foundation jest niezależną organizacją charytatywną założoną w 2023 przy Centrum Technologicznym McLarena w Wielkiej Brytanii. Fundacja współpracuje z organizacjami charytatywnymi na całym świecie, w tym z The iREDE Foundation w Nigerii, Teach For Malaysia w Malezji i Instituto Claret w Brazylii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vantage.foundation

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2594438/Vantage_Foundation_Supports_Grab_Indonesia_Empowering_Women_Driver_Partner.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2594439/Vantage_Foundation_Supports_Grab_Indonesia_Empowering_Women_Driver_Partner_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg