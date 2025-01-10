VANTAGE FOUNDATION ПОДДЕРЖИВАЕТ GRAB INDONESIA В РАСШИРЕНИИ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ-ПАРТНЕРОВ В ЛИЦЕ ЖЕНЩИН

News provided by

Vantage Foundation

Jan 10, 2025, 07:20 ET

ДЖАКАРТА, Индонезия, 10 января 2025 г. /PRNewswire/ -- 19 декабря 2024 года фонд Vantage Foundation с гордостью объявил о своем партнерстве с Grab Indonesia в поддержку программы Wiramudi Grab, которая призвана расширить возможности женщин и помочь им получать доход благодаря гибкому графику работы в качестве водителя-партнера Grab по всей Индонезии.

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Steven Xie, Executive Director of Vantage Foundation, pictured with Rivana Mezaya, Director of Digital and Sustainability, Grab Indonesia, and a beneficiary of the Wiramudi Grab program during the Melaju Syantiek campaign event.
Steven Xie, Executive Director of Vantage Foundation, pictured with Rivana Mezaya, Director of Digital and Sustainability, Grab Indonesia, and a beneficiary of the Wiramudi Grab program during the Melaju Syantiek campaign event.
Vantage Foundation Supports Grab Indonesia in Empowering Women Driver-Partner
Vantage Foundation Supports Grab Indonesia in Empowering Women Driver-Partner

Программа Wiramudi Grab, запущенная в апреле 2024 года, была разработана для решения конкретных проблем, с которыми сталкиваются женщины на рынке труда, в частности трудностей с сочетанием негибкого рабочего графика с семейными обязанностями. В своей флагманской кампании Melaju dengan Syantiek программа подчеркивает идею «Прогресс без компромиссов», отмечая, что женщинам не нужно выбирать между карьерой, семьей или образованием. Присоединяясь к программе в качестве водителей-партнеров Grab, женщины могут самостоятельно устанавливать рабочее время, получать конкурентоспособный доход и пользоваться широким спектром преимуществ.

Благодаря этому партнерству фонд Vantage Foundation помог многим женщинам присоединиться к платформе Grab, преодолев ключевые барьеры, включая нехватку капитала и необходимого оборудования для вождения. Участники получили необходимые ресурсы и финансовую поддержку, чтобы начать свой путь в качестве водителей-партнеров Grab.

Фокус-группа, проведенная Grab Indonesia, показала, что почти половина женщин назвали доступ к капиталу и оборудованию наиболее значительными препятствиями для присоединения к платформе. Это партнерство устранило эти барьеры, позволив женщинам стать финансово независимыми, поддерживая при этом свои семьи.

С момента начала партнерства в ноябре 2024 года более 1000 новых женщин присоединились к платформе, и сотни существующих женщин-водителей также получили выгоду от добавленного капитала, что позволило им снова управлять автомобилем и зарабатывать.    

«Благодаря этому партнерству мы не только предоставляем инструменты, необходимые женщинам для достижения успеха, но и создаем волновой эффект позитивных изменений, — сказал Стивен Се, исполнительный директор Vantage Foundation. — Мы гордимся тем, что являемся частью кампании, которая способствует прогрессу и дает женщинам возможность двигаться вперед без компромиссов».

Реальное влияние программы Wiramudi Grab подчеркивается отзывами женщин-водителей. Мать-одиночка из Бали рассказала, как ежедневная аренда электровелосипедов Grab помогла ей сосредоточиться на заработке, не беспокоясь о стоимости транспортных средств. Точно так же водитель из Макассара рассказала, как вождение в Grab позволило ей поддерживать семью после того, как ее муж перенес инсульт. Эти истории демонстрируют значительное влияние программы на расширение прав и возможностей женщин и улучшение их сообществ.

Приверженность Grab поддержке женщин-водителей выходит за рамки финансовой помощи, предлагая комплексные функции для обеспечения их безопасности во время поездок, включая переключатель «Предпочтение пассажирам-женщинам», позволяющий женщинам-водителям указывать в приложении, что они предпочитают, чтобы им предоставляли пассажиров-женщин. Компания также предоставляет обучение и образование, курсы по технике безопасности и скидки на обслуживание транспортных средств в рамках различных программ для оказания поддержки своим женщинам-водителям.

«В Grab обеспечение экономических прав и возможностей, особенно для обездоленных сообществ, таких как женщины (и люди с ограниченными возможностями), лежит в основе нашей миссии. Благодаря партнерству с Vantage Foundation мы смогли устранить ключевые барьеры и предоставить женщинам капитал, а также создать возможности для получения дохода для себя и своих семей. Вместе мы создаем инклюзивное сообщество, в котором женщины могут преуспеть как дома, так и на работе», — сказала Ривана Мезайя, директор по цифровым технологиям и устойчивому развитию Grab Indonesia.

Программа Wiramudi Grab стартовала в апреле 2024 года и призвана помочь женщинам получать доход в качестве водителей-партнеров Grab. Помимо предоставления возможностей получения дохода, программа предлагает женщинам легко расти на платформе Grab. Она доступна в 18 городах Индонезии.

Чтобы узнать больше о Grab и инициативах, посетите веб-сайт, а чтобы узнать больше о Melaju dengan Syantiek, посетите канал Grab Indonesia на YouTube.    

О Grab

Grab — ведущее суперприложение в Юго-Восточной Азии, работающее в секторах доставки, мобильности и цифровых финансовых услуг. Обслуживая более 700 городов в восьми странах Юго-Восточной Азии – Камбодже, Индонезии, Малайзии, Мьянме, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме – Grab позволяет миллионам людей ежедневно заказывать еду или продукты, отправлять посылки, заказывать поездки или такси, оплачивать онлайн-покупки или получать доступ к таким услугам, как кредитование и страхование, через единое приложение. Grab была основана в 2012 году с миссией продвигать Юго-Восточную Азию вперед, создавая экономические возможности для всех. Grab стремится служить тройному итогу – мы стремимся одновременно обеспечить финансовые результаты для наших акционеров и оказать положительное социальное воздействие, которое включает в себя расширение экономических прав и возможностей для миллионов людей в регионе при одновременном смягчении нашего воздействия на окружающую среду.    

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в McLaren Technology Centre в Великобритании в 2023 году. Фонд сотрудничает с благотворительными организациями по всему миру, включая Фонд iREDE Foundation в Нигерии, Teach For Malaysia в Малайзии и Instituto Claret в Бразилии.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.vantage.foundation

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2594438/Vantage_Foundation_Supports_Grab_Indonesia_Empowering_Women_Driver_Partner.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2594439/Vantage_Foundation_Supports_Grab_Indonesia_Empowering_Women_Driver_Partner_1.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg 

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