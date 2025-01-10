VANTAGE FOUNDATION ПОДДЕРЖИВАЕТ GRAB INDONESIA В РАСШИРЕНИИ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ-ПАРТНЕРОВ В ЛИЦЕ ЖЕНЩИН

ДЖАКАРТА, Индонезия, 10 января 2025 г. /PRNewswire/ -- 19 декабря 2024 года фонд Vantage Foundation с гордостью объявил о своем партнерстве с Grab Indonesia в поддержку программы Wiramudi Grab, которая призвана расширить возможности женщин и помочь им получать доход благодаря гибкому графику работы в качестве водителя-партнера Grab по всей Индонезии.

Steven Xie, Executive Director of Vantage Foundation, pictured with Rivana Mezaya, Director of Digital and Sustainability, Grab Indonesia, and a beneficiary of the Wiramudi Grab program during the Melaju Syantiek campaign event. Vantage Foundation Supports Grab Indonesia in Empowering Women Driver-Partner

Программа Wiramudi Grab, запущенная в апреле 2024 года, была разработана для решения конкретных проблем, с которыми сталкиваются женщины на рынке труда, в частности трудностей с сочетанием негибкого рабочего графика с семейными обязанностями. В своей флагманской кампании Melaju dengan Syantiek программа подчеркивает идею «Прогресс без компромиссов», отмечая, что женщинам не нужно выбирать между карьерой, семьей или образованием. Присоединяясь к программе в качестве водителей-партнеров Grab, женщины могут самостоятельно устанавливать рабочее время, получать конкурентоспособный доход и пользоваться широким спектром преимуществ.

Благодаря этому партнерству фонд Vantage Foundation помог многим женщинам присоединиться к платформе Grab, преодолев ключевые барьеры, включая нехватку капитала и необходимого оборудования для вождения. Участники получили необходимые ресурсы и финансовую поддержку, чтобы начать свой путь в качестве водителей-партнеров Grab.

Фокус-группа, проведенная Grab Indonesia, показала, что почти половина женщин назвали доступ к капиталу и оборудованию наиболее значительными препятствиями для присоединения к платформе. Это партнерство устранило эти барьеры, позволив женщинам стать финансово независимыми, поддерживая при этом свои семьи.

С момента начала партнерства в ноябре 2024 года более 1000 новых женщин присоединились к платформе, и сотни существующих женщин-водителей также получили выгоду от добавленного капитала, что позволило им снова управлять автомобилем и зарабатывать.

«Благодаря этому партнерству мы не только предоставляем инструменты, необходимые женщинам для достижения успеха, но и создаем волновой эффект позитивных изменений, — сказал Стивен Се, исполнительный директор Vantage Foundation. — Мы гордимся тем, что являемся частью кампании, которая способствует прогрессу и дает женщинам возможность двигаться вперед без компромиссов».

Реальное влияние программы Wiramudi Grab подчеркивается отзывами женщин-водителей. Мать-одиночка из Бали рассказала, как ежедневная аренда электровелосипедов Grab помогла ей сосредоточиться на заработке, не беспокоясь о стоимости транспортных средств. Точно так же водитель из Макассара рассказала, как вождение в Grab позволило ей поддерживать семью после того, как ее муж перенес инсульт. Эти истории демонстрируют значительное влияние программы на расширение прав и возможностей женщин и улучшение их сообществ.

Приверженность Grab поддержке женщин-водителей выходит за рамки финансовой помощи, предлагая комплексные функции для обеспечения их безопасности во время поездок, включая переключатель «Предпочтение пассажирам-женщинам», позволяющий женщинам-водителям указывать в приложении, что они предпочитают, чтобы им предоставляли пассажиров-женщин. Компания также предоставляет обучение и образование, курсы по технике безопасности и скидки на обслуживание транспортных средств в рамках различных программ для оказания поддержки своим женщинам-водителям.

«В Grab обеспечение экономических прав и возможностей, особенно для обездоленных сообществ, таких как женщины (и люди с ограниченными возможностями), лежит в основе нашей миссии. Благодаря партнерству с Vantage Foundation мы смогли устранить ключевые барьеры и предоставить женщинам капитал, а также создать возможности для получения дохода для себя и своих семей. Вместе мы создаем инклюзивное сообщество, в котором женщины могут преуспеть как дома, так и на работе», — сказала Ривана Мезайя, директор по цифровым технологиям и устойчивому развитию Grab Indonesia.

Программа Wiramudi Grab стартовала в апреле 2024 года и призвана помочь женщинам получать доход в качестве водителей-партнеров Grab. Помимо предоставления возможностей получения дохода, программа предлагает женщинам легко расти на платформе Grab. Она доступна в 18 городах Индонезии.

Чтобы узнать больше о Grab и инициативах, посетите веб-сайт, а чтобы узнать больше о Melaju dengan Syantiek, посетите канал Grab Indonesia на YouTube.

О Grab

Grab — ведущее суперприложение в Юго-Восточной Азии, работающее в секторах доставки, мобильности и цифровых финансовых услуг. Обслуживая более 700 городов в восьми странах Юго-Восточной Азии – Камбодже, Индонезии, Малайзии, Мьянме, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме – Grab позволяет миллионам людей ежедневно заказывать еду или продукты, отправлять посылки, заказывать поездки или такси, оплачивать онлайн-покупки или получать доступ к таким услугам, как кредитование и страхование, через единое приложение. Grab была основана в 2012 году с миссией продвигать Юго-Восточную Азию вперед, создавая экономические возможности для всех. Grab стремится служить тройному итогу – мы стремимся одновременно обеспечить финансовые результаты для наших акционеров и оказать положительное социальное воздействие, которое включает в себя расширение экономических прав и возможностей для миллионов людей в регионе при одновременном смягчении нашего воздействия на окружающую среду.

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в McLaren Technology Centre в Великобритании в 2023 году. Фонд сотрудничает с благотворительными организациями по всему миру, включая Фонд iREDE Foundation в Нигерии, Teach For Malaysia в Малайзии и Instituto Claret в Бразилии.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.vantage.foundation

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