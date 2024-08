HO CHI MINH CITY, Vietnã, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Foundation tem o prazer de anunciar sua parceria com a Saigon Children's Charity (saigonchildren), importante organização registrada no Reino Unido dedicada em fornecer oportunidades educacionais e apoio para crianças carentes no Vietnã.

Vantage Foundation apoia a Saigon Children's Charity

Fundada em 1992, a Saigon Children's Charity tem sido fundamental em superar barreiras à educação por todo o Vietnã, incluindo pobreza, geografia e deficiência. Os esforços da caridade incluem oferecer bolsas de estudo para capacitar os alunos a estudar sem preocupações financeiras, construir instalações educacionais em áreas carentes, fornecer treinamento vocacional vital e apoiar crianças com necessidades especiais.

As contribuições da Vantage Foundation ajudarão a aprimorar os programas de bolsas de estudo da Saigon Children no próximo ano escolar de 2024-2025 e a apoiar sua jornada educacional.

Steven Xie, diretor-executivo da Vantage Foundation, expressou seu entusiasmo sobre a parceria, dizendo: "Estamos honrados de apoiar o trabalho vital da Saigon Children em aprimorar o acesso à educação para as crianças no Vietnã. A educação é uma ferramenta poderosa para a mudança e estamos orgulhosos de contribuir com o futuro brilhante desses estudantes."

Van Vuong, chefe de captação de recursos e comunicações da Saigon Children's Charity CIO, disse: "Somos sempre gratos quando recebemos apoio, seja financeiro ou por meio de outras atividades, e convidamos aqueles interessados a acompanhar nossas atualizações e considerar se unir aos nossos esforços."

A Vantage Foundation é dedicada a promover oportunidades educacionais e a melhorar o bem-estar de comunidades globalmente. Essa doação alinha-se com a missão da Vantage Foundation de melhorar a vida dos outros através de parcerias de impacto e do envolvimento comunitário.

Para mais informações sobre a Saigon Children's Charity e como você pode se envolver, acesse seu site em www.saigonchildren.com.

Sobre a Vantage Foundation

A Vantage Foundation é uma organização beneficente independente, lançada no McLaren Technology Centre, no Reino Unido, em 2023. A fundação trabalhou com organizações de caridade ao redor do mundo, incluindo a iREDE Foundation na Nigéria, Teach for Malaysia na Malásia e o Instituto Claret no Brasil.

Para obter mais informações, acesse www.vantage.foundation

