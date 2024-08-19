مؤسسة Vantage تَدعم جمعية Saigon الخيرية للأطفال

مدينة هو تشي منه، فيتنام, 19 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- يُسعد مؤسسة Vantage الإعلان عن شراكتها مع مؤسسة Saigon (saigonchildren) الخيرية للأطفال، وهي منظمة بارزة مسجلة في المملكة المتحدة مُكرّسة جهودها لتوفير فرص تعليمية ودعم للأطفال المحرومين في فيتنام.

Vantage Foundation Supports Saigon Children's Charity

أُسست مؤسسة Saigon الخيرية للأطفال في عام 1992، وكان لها دور أساسي في التغلب على العوائق التي تَحول دون التعليم في جميع أنحاء فيتنام، والتي من بينها الفقر والجغرافيا والإعاقة. وتتضمن جهود المؤسسة الخيرية تقديم منح دراسية لتمكين الطلاب من الدراسة دون تحمل أي أعباء مالية، وبناء مرافق تعليمية في المناطق المنقوصة الخدمات، وتوفير التدريب المهني الحيوي، ودعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ستساعد مساهمات مؤسسة Vantage في تعزيز برامج المنح الدراسية لأطفال Saigon في العام الدراسي المقبل 2024-2025، ودعم رحلتهم التعليمية.

وقد أعرب Steven Xie، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage، عن حماسه تجاه هذه الشراكة، قائلًا: "يشرفنا دعم العمل البالغ الأهمية التي تقوم به مؤسسة Saigon للأطفال في تحسين جعل التعليم في متناول جميع الأطفال في فيتنام. فالتعليم أداة قوية للتغيير، ونحن نفخر بالمساهمة في مستقبل مشرق لهؤلاء الطلاب".

وقال Van Vuong، رئيس قسم جمع التبرعات والاتصالات في مؤسسة Saigon الخيرية للأطفال: "نحن نعترف بالجميل دائمًا عندما نتلقى دعمًا، سواء كان ذلك ماليًّا أو من خلال أنشطة أخرى، ونرحب بالمهتمين بمتابعة تحديثاتنا، والنظر في الانضمام إلى جهودنا".

تهدف مؤسسة Vantage إلى تعزيز الفرص التعليمية وتحسين سلامة المجتمعات على مستوى العالم. ويتوافق هذا التبرع مع مهمة مؤسسة Vantage لتحسين حياة الآخرين من خلال الشراكات المؤثرة والمشاركة المجتمعية.

لمزيد من المعلومات حول مؤسسة Saigon الخيرية للأطفال وكيف يمكنك المشاركة، قم بزيارة موقعها عبر الإنترنت على www.saigonchildren.com.

نبذة عن مؤسسة Vantage

مؤسسة Vantage هي منظمة خيرية مستقلة أُطلقت في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة في 2023. عملت المؤسسة مع المنظمات الخيرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مؤسسة iREDE في نيجيريا، وTeach For Malaysia في ماليزيا، وInstituto Claret في البرازيل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.vantage.foundation.

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