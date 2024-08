Vantage Foundation wspiera organizację Saigon Children's Charity

HO CHI MINH CITY, Wietnam, 19 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Vantage Foundation z przyjemnością ogłasza nawiązanie partnerstwa z organizacją dobroczynną działającą na rzecz dzieci Saigon Children's Charity (saigonchildren), uznanym podmiotem zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii, którego celem jest tworzenie możliwości edukacyjnych i wspieranie wietnamskich dzieci w trudnej sytuacji.

Vantage Foundation Supports Saigon Children's Charity

Założona w 1992 r. organizacja Saigon Children's Charity odgrywa ważną rolę w pokonywaniu barier edukacyjnych w Wietnamie związanych z ubóstwem, ograniczeniami geograficznymi i niepełnosprawnością. Działania organizacji obejmują stypendia, które umożliwiają naukę bez konieczności mierzenia się z problemami finansowymi, budowę placówek edukacyjnych na obszarach, gdzie ich brakuje, zapewnianie kształcenia zawodowego i wspieranie dzieci o szczególnych potrzebach.

Wkład Vantage Foundation pomoże ulepszyć programy stypendialne Saigon Children's Charity na kolejny rok szkolny 2024-2025 i wesprzeć uczniów na edukacyjnej ścieżce.

Steven Xie, Executive Director w Vantage Foundation, wyraził entuzjazm w związku z nawiązanym partnerstwem: „Wspieranie jakże ważnej pracy Saigon Children's Charity na rzecz poprawy dostępu dzieci w Wietnamie do edukacji to dla nas zaszczyt. Edukacja jest potężnym narzędziem zmiany i jesteśmy dumni, że możemy mieć wkład w lepszą przyszłość tych uczniów".

Van Vuong, Head of Fundraising and Communications i CIO organizacji Saigon Children's Charity, stwierdził: „Zawsze z wdzięcznością przyjmujemy wsparcie finansowe i w postaci innych działań oraz zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą działalnością i przyłączenia się do niej".

Vantage Foundation dba o wspieranie możliwości edukacyjnych i poprawę dobrostanu społeczności na całym świecie. Przekazane środki wpisują się w misję Vantage Foundation na rzecz poprawy jakości życia dzięki wpływowym partnerstwom i zaangażowaniu społeczności.

Więcej informacji na temat Saigon Children's Charity oraz możliwości pomocy można znaleźć na stronie www.saigonchildren.com.

Vantage Foundation

Fundacja Vantage jest niezależną organizacją charytatywną założoną w Centrum Technologicznym McLarena w Wielkiej Brytanii w 2023 roku. Fundacja współpracuje z organizacjami charytatywnymi na całym świecie, w tym The iREDE Foundation w Nigerii, Teach For Malaysia w Malezji i Instituto Claret w Brazylii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.vantage.foundation.

