Vantage Foundation поддерживает детский благотворительный фонд Saigon Children's Charity

ХОШИМИН, Вьетнам, 19 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Фонд Vantage Foundation рад объявить о партнерстве с Saigon Children's Charity (saigonchildren), широко известной зарегистрированной в Великобритании организацией, занимающейся предоставлением образовательных возможностей и поддержкой детей из неблагополучных семей во Вьетнаме.

Vantage Foundation Supports Saigon Children's Charity

Детский благотворительный фонд Saigon Children's Charity, основанный в 1992 году, сыграл важную роль в преодолении барьеров на пути к образованию во Вьетнаме, включая бедность, географическое положение и инвалидность. Благотворительная организация занимается предоставлением стипендий, позволяющих учащимся проходить обучение, не беспокоясь о финансовых проблемах, строительством учебных заведений в малообеспеченных районах, обеспечением жизненно важной профессиональной подготовки и поддержкой детей с особыми потребностями

Взносы фонда Vantage Foundation помогут расширить программы стипендий фонда Saigon Children на предстоящий 2024-2025 учебный год и поддержать их образовательный путь.

Стивен Си (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation, с большой радостью отзывался о партнерстве, сказав: «Для нас большая честь поддерживать жизненно важную работу Saigon Children по улучшению доступа к образованию для детей во Вьетнаме. Образование - это мощный инструмент перемен, и мы гордимся тем, что вносим свой вклад в светлое будущее этих студентов».

Ван Вуонг (Van Vuong), руководитель отдела сбора средств и коммуникаций детского благотворительного фонда Saigon Children's Charity сказала: «Мы всегда благодарны, когда получаем поддержку, будь то финансовую или любую другую, и приглашаем всех заинтересованных лиц следить за нашими обновлениями и рассмотреть возможность присоединения к нашим усилиям».

Vantage Foundation занимается расширением образовательных возможностей и улучшением благосостояния сообществ во всем мире. Это пожертвование согласуется с миссией Vantage Foundation по улучшению жизни других людей посредством эффективных партнерских отношений и вовлечению населения.

Для получения дополнительной информации о детской благотворительной организации Saigon Children's Charity и о том, как вы можете принять в ней участие, посетите веб-сайт организации по адресу www.saigonchildren.com.

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в McLaren Technology Centre в Великобритании в 2023 году. Фонд сотрудничает с благотворительными организациями по всему миру, включая Фонд iREDE Foundation в Нигерии, Teach For Malaysia в Малайзии и Instituto Claret в Бразилии.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.vantage.foundation

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