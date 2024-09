Vantage Foundation se une à Metta Home para promover o desenvolvimento da juventude na Tailândia

BANGKOK, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Foundation fez uma parceria com a Metta Home na Tailândia, um abrigo para crianças vulneráveis com idades entre 14 e 21 anos, fazendo doações de suprimentos essenciais, incluindo tinta para casa e roupas esportivas, para apoiar o bem-estar físico e mental das crianças e melhorar seu ambiente de convivência.

A Metta Home, que opera sob o Departamento de Observação e Proteção Juvenil da Tailândia, oferece serviços essenciais voltados para a proteção dos direitos e do bem-estar dos jovens. O abrigo oferece suporte completo, incluindo cuidados com a saúde física e mental, orientação educacional e treinamento vocacional. Graças a uma equipe dedicada de enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e profissionais acadêmicos, a Metta Home equipa os jovens com os instrumentos necessários para que eles tenham uma reintegração bem-sucedida na sociedade.

"Nosso foco sempre foi o de melhorar a qualidade do atendimento prestado às crianças com intervenções terapêuticas e reabilitação mental, ao mesmo tempo em que cuidamos de sua saúde física, incluindo nutrição, sono e bem-estar geral", disse Pakorn Romruen, diretor do Lar para Menores Observados, Metta Home.

"A tinta doada pela Vantage Foundation ajudará a iluminar os espaços de convivência, tornando-os mais acolhedores e confortáveis para as crianças, e o vestuário esportivo incentivará a atividade física, favorecendo o trabalho em equipe, trazendo alegria e promovendo a confiança entre os jovens", disse ele.

Essa parceria alinha o foco principal da Metta Home com a missão da Vantage Foundation de enfrentar os desafios ocultos da imobilidade social. Steven Xie, diretor executivo da Vantage Foundation, disse: "A parceria com a Metta Home demonstra nosso compromisso de criar um futuro melhor para essas crianças, ajudando-as a levar uma vida plena e garantindo que tenham o apoio necessário para seu desenvolvimento pessoal".

A Metta Home é conhecida por seu sucesso em transformar a vida de muitos jovens, orientando-os para a estabilidade no emprego e a felicidade pessoal. Sua abordagem holística prossegue mesmo depois que os jovens deixam o centro, garantindo que eles recebam apoio permanente em sua jornada de reintegração social.

Para os interessados em apoiar a Metta Home, há mais informações no site oficial do Departamento de Observação e Proteção Juvenil ou em seus canais de mídia social.

Sobre a Vantage Foundation

A Vantage Foundation é uma organização beneficente independente, lançada no McLaren Technology Centre, no Reino Unido, em 2023. A fundação trabalhou com organizações de caridade ao redor do mundo, incluindo a iREDE Foundation na Nigéria, Teach for Malaysia na Malásia e o Instituto Claret no Brasil.

Para obter mais informações, acesse www.vantage.foundation

