Vantage Foundation s'associe à Metta Home pour soutenir le développement de la jeunesse en Thaïlande

BANGKOK, 27 septembre 2024 /PRNewswire/-- La Fondation Vantage s'est associée au Metta Home en Thaïlande, un refuge pour les enfants vulnérables âgés de 14 à 21 ans, en faisant don de fournitures essentielles, notamment de la peinture pour maison et des vêtements de sport, afin de soutenir le bien-être physique et émotionnel des enfants et d'améliorer leur environnement de vie.

Metta Home, qui relève du département thaïlandais de l'observation et de la protection des mineurs, fournit des services cruciaux visant à sauvegarder les droits et le bien-être des jeunes. Le foyer offre un soutien complet, y compris des soins de santé mentale et physique, une orientation scolaire et une formation professionnelle. Grâce à une équipe dévouée d'infirmières, de psychologues, de travailleurs sociaux et de professionnels de l'enseignement, Metta Homea dote les jeunes des outils dont ils ont besoin pour se réinsérer avec succès dans la société.

« Notre objectif a toujours été d'améliorer la qualité des soins prodigués aux enfants grâce à des interventions thérapeutiques et à la réhabilitation mentale, tout en veillant à leur santé physique, notamment à leur alimentation, à leur sommeil et à leur bien-être général », a déclaré Pakorn Romruen, directeur du foyer pour mineurs observés de Metta Home.

« La peinture offerte par la Vantage Foundation permettra d'égayer les espaces de vie, les rendant plus accueillants et confortables pour les enfants, et les vêtements de sport encourageront l'activité physique, favorisant le travail d'équipe, le bonheur et la confiance chez les jeunes », a-t-il ajouté.

Ce partenariat aligne l'objectif principal de Metta Home sur la mission de la Vantage Foundation, qui consiste à relever les défis invisibles de l'immobilité sociale. Steven Xie, directeur général de la Vantage Foundation, a déclaré : « Le partenariat avec le Metta Home reflète notre engagement à créer un avenir meilleur pour ces enfants, à les aider à mener une vie épanouie et à leur assurer le soutien dont ils ont besoin pour leur développement personnel.»

Metta Home est connu pour avoir transformé la vie de nombreux jeunes, les guidant vers la stabilité de l'emploi et le bonheur personnel. Son approche holistique se poursuit même après que les jeunes ont quitté le centre, en veillant à ce qu'ils bénéficient d'un soutien continu dans leur parcours de réinsertion.

Pour ceux qui souhaitent soutenir le Metta Home, de plus amples informations sont disponibles sur le site officiel du Département de l'observation et de la protection des mineurs ou sur leurs canaux de médias sociaux.

