A Academia Bancária do Vietnã e a Vantage Foundation formalizaram uma parceria estratégica para promover a educação financeira

HANÓI, Vietnã, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Academia Bancária do Vietnã (BAV) e a Vantage Foundation firmaram uma parceria estratégica, oficializada em 16 de dezembro com a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU), durante cerimônia realizada na sede da Academia Bancária. O acordo estabelece uma estrutura de cooperação voltada ao desenvolvimento de iniciativas educacionais conjuntas, com execução dos programas prevista para 2026.

A cerimônia reuniu lideranças e representantes de ambas as instituições. Pela Academia Bancária do Vietnã, estiveram a professora associada doutora Pham Thi Hoang Anh, presidente interina; a professora associada doutora Nguyen Thanh Phuong, vice-presidente; o professor associado doutor Tran Viet Dung, diretor do Instituto de Pesquisa Bancária; e o professor associado doutor Le Ngoc Thang, chefe do Departamento de Recursos Humanos. A Vantage Foundation foi representada por Adam Siew, vice-presidente de desenvolvimento de negócios; Floyd Wang, representante-chefe no Vietnã; e Monica Wang, chefe do Departamento de Projetos Globais.

O evento teve início com uma recepção formal e a apresentação dos delegados, seguida por vídeos institucionais que destacaram as missões e os pontos fortes da BAV e da Vantage Foundation. As apresentações prepararam o terreno para uma parceria baseada em prioridades compartilhadas, como educação, desenvolvimento de capacidades e formação de capital humano a longo prazo.

A abertura contou com discurso da professora associada doutora Pham Thi Hoang Anh, que reafirmou o compromisso da Academia Bancária com a colaboração internacional para melhorar a qualidade acadêmica e a relevância prática da educação financeira. Em seguida, Adam Siew destacou a crescente importância da educação para preparar talentos futuros para um setor financeiro cada vez mais orientado por dados e tecnologia. Ele ressaltou que a educação é essencial para o desenvolvimento sustentável, especialmente diante das mudanças na tomada de decisões financeiras provocadas pela inteligência artificial e pela análise de dados.

O ponto alto da cerimônia foi a assinatura formal do acordo de cooperação estratégica, que oficializou a parceria entre as duas instituições. O MoU estabelece as principais frentes de colaboração, incluindo o desenvolvimento conjunto de programas educacionais, o compartilhamento de conhecimentos e recursos internacionais e a realização de ações de comunicação coordenadas para promover a educação financeira.

Como primeira iniciativa no âmbito da parceria, a BAV e a Vantage Foundation planejam realizar um treinamento de um dia intitulado "Análise de Dados Financeiros e Tomada de Decisão na Era da IA". O curso está previsto para o final de fevereiro e o início de março de 2026 e será oferecido presencialmente na Academia Bancária do Vietnã, em Hanói, com possibilidade de participação on-line para outras cidades. Os participantes receberão certificado de conclusão, e o programa será desenvolvido em parceria com outras universidades de destaque no Vietnã.

A cerimônia foi encerrada com a troca simbólica de flores e brindes institucionais, registro fotográfico oficial e momentos de networking entre os representantes. O evento teve caráter exclusivamente institucional, marcando a parceria estratégica, e não inclui nesta etapa a execução de cursos, treinamentos ou atividades com estudantes.

A Vantage Foundation é uma organização filantrópica independente, criada em 2023 no McLaren Technology Centre, no Reino Unido. A fundação mantém parcerias com organizações em diversas partes do mundo, incluindo Grab Indonesia, iREDE Foundation (Nigéria), Teach for Malaysia e Instituto Claret (Brasil), com o objetivo de promover iniciativas sociais de impacto.

Para mais informações, visite www.vantage.foundation

A Academia Bancária do Vietnã (BAV) é uma instituição pública de ensino superior de referência, especializada em bancos, finanças, economia e administração de empresas. Criada sob a égide do Banco Estatal do Vietnã, a BAV desempenhou um papel central na formação dos profissionais do setor financeiro e bancário do país. Com forte foco na excelência acadêmica, pesquisa aplicada e relevância para o mercado, a Academia atua como uma importante fonte de talentos para os setores financeiros públicos e privados do Vietnã.

Para mais informações, visite https://en.hvnh.edu.vn/

