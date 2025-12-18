Vantage Foundation leva sorrisos às crianças com a iniciativa Starlight Sydney

SYDNEY, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage Foundation reafirma seu compromisso com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade por meio de uma ação de voluntariado corporativo realizada em parceria com a Team Building with Purpose e a Starlight Children's Foundation Sydney. A Starlight é uma organização internacional sem fins lucrativos que promove alegria e esperança a crianças com condições de saúde delicadas, oferecendo atividades lúdicas, educativas e de entretenimento como forma de cuidado, acolhimento e suporte emocional.

Voluntários da Vantage Foundation se reuniram para preparar e embalar os Sparkle Packs , cestas contendo brinquedos e materiais educativos destinadas às crianças atendidas pelo programa da Starlight. Dez voluntários participaram, proporcionando presentes e momentos de alegria a 27 crianças hospitalizadas.

Cada pacote incluía LEGO, brinquedos educativos, livros, jogos de cartas e materiais para colorir, acompanhados de mensagens manuscritas com palavras de incentivo e carinho. Esse toque pessoal tornou cada pacote único, transmitindo apoio, afeto e encorajamento às crianças.

A iniciativa também gerou impacto financeiro direto para a Starlight. Metade do lucro líquido da Team Building with Purpose foi destinado à instituição, totalizando pelo menos AUD 500 (mais GST). Esses recursos serão usados para fornecer kits de Artes e Artesanato para 25 crianças, ampliando os efeitos da iniciativa além da entrega dos pacotes.

A parceria ocorre em um período delicado, quando as festividades podem representar desafios adicionais para crianças e famílias que enfrentam doenças graves. Mais do que momentos de celebração, esta época intensifica incertezas e desgaste emocional. Com esta iniciativa, a Vantage Foundation quis levar alegria, conforto e pequenos instantes de esperança exatamente quando eles mais fazem falta, mostrando que mesmo gestos simples podem iluminar dias difíceis.

Steven Xie, Diretor Executivo da Vantage Foundation, comentou: "O período de fim de ano pode ser especialmente desafiador para crianças hospitalizadas e suas famílias. Por meio desta parceria com a Starlight, queremos oferecer alegria, acolhimento e um pouco de normalidade através do brincar. Esperamos que os Sparkle Packs lembrem às crianças que elas não estão sozinhas."

A Vantage Foundation segue apoiando projetos sociais e comunitários em todo o mundo. A cada novo projeto, a Fundação mantém o compromisso de gerar impacto positivo, proporcionando conforto, atenção e oportunidades concretas para as comunidades, com foco especial em crianças e famílias que enfrentam situações desafiadoras.

Por meio de colaborações como esta com a Starlight Children's Foundation Sydney, a Vantage Foundation reforça seu propósito de transformar vidas de maneira tangível — um pequeno ato de gentileza de cada vez.

Sobre a Vantage Foundation

A Vantage Foundation é uma organização filantrópica independente, criada em 2023 no McLaren Technology Centre, no Reino Unido. Desde então, firmou parcerias com organizações internacionais como Grab Indonesia, iREDE Foundation na Nigéria, Teach for Malaysia e Instituto Claret no Brasil, promovendo iniciativas sociais de grande impacto.

Para obter mais informações, acesse www.vantage.foundation

