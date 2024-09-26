Vantage Foundation объединяется с Metta Home для поддержки развития молодежи в Таиланде

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Vantage Foundation

Sep 26, 2024, 23:46 ET

БАНГКОК, 27 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Фонд Vantage Foundation сотрудничает с Metta Home в Таиланде, приютом для уязвимых детей в возрасте от 14 до 21 года, жертвуя предметы первой необходимости, в том числе строительную краску и спортивную одежду, для поддержки физического и эмоционального благополучия детей и улучшения условий их жизни.

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Vantage Foundation Joins Hands with Metta Home to Support Youth Development in Thailand
Vantage Foundation Joins Hands with Metta Home to Support Youth Development in Thailand

Организация Metta Home, работающая при Департаменте по наблюдению и защите несовершеннолетних Таиланда, предоставляет важнейшие услуги, направленные на защиту прав и благополучия молодежи. Приют предлагает всестороннюю поддержку, включая охрану психического и физического здоровья, учебную ориентацию и профессиональную подготовку. Благодаря специальной команде медсестер, психологов, социальных работников и академических специалистов Metta Home предоставляет молодежи инструменты, необходимые для успешной реинтеграции в общество.

«Мы всегда уделяли особое внимание повышению качества ухода за детьми посредством терапевтических вмешательств и психической реабилитации, а также заботились об их физическом здоровье, включая питание, сон и общее самочувствие», — сказал Пакорн Ромруен (Pakorn Romruen), руководитель Home for the Observed Juveniles, Metta Home.

«Краска, подаренная фондом Vantage Foundation, поможет украсить жилые помещения, сделав их более гостеприимными и комфортными для детей, а спортивная одежда будет стимулировать физическую активность, способствовать командной работе, счастью и уверенности среди молодежи», — сказал он.

Это партнерство объединяет основной принцип организации Metta Home с миссией фонда Vantage Foundation — решение невидимых проблем социальной стагнации. Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation, сказал: «Партнерство с Metta Home является отражением нашей приверженности созданию более светлого будущего для этих детей, помогая им вести полноценную жизнь и обеспечивая им поддержку, необходимую для личного развития».

Организация Metta Home известна своими историями успеха, преображающими жизнь многих молодых людей, направляя их к стабильности в сфере занятости и личному счастью. Целостный подход сохраняется даже после того, как молодежь покидает центр, обеспечивая им постоянную поддержку на пути к реинтеграции.

Для тех, кто заинтересован в поддержке Metta Home, дополнительная информация доступна на официальном сайте Департамента по наблюдению и защите несовершеннолетних или через каналы в социальных сетях.

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в McLaren Technology Centre в Великобритании в 2023 году. Фонд сотрудничает с благотворительными организациями по всему миру, включая Фонд iREDE Foundation в Нигерии, Teach For Malaysia в Малайзии и Instituto Claret в Бразилии.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.vantage.foundation

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2516189/Hero_Image.jpg 
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

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