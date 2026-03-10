Veeva adquiere Ostro, la plataforma líder de interacción de marca en ciencias de la vida

PLEASANTON, Calif., 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy la compra de Ostro, la plataforma líder de interacción de marca en ciencias de la vida que da a los pacientes y doctores respuestas inmediatas y en cumplimiento con las normas mediante una experiencia de chat fácil de usar impulsada por IA.

Los sitios web de marca impulsados por Ostro permiten a los clientes hacer preguntas de una manera fácil y recibir información aprobada, recursos y los próximos pasos en tiempo real. Al aprovechar estos valiosos datos de interacción, Ostro también genera conocimientos profundos que las marcas utilizan para mejorar el alcance y la interacción.

Ostro utiliza una combinación de IA conversacional, búsqueda de semántica y reglas y lineamientos de negocios específicos para la industria. Las respuestas cumplen con las normativas al 100 % y son tomadas de material aprobado por la MLR. A diferencia de otras soluciones de IA, Ostro no alucina ni genera respuestas novedosas.

"La IA ha cambiado la forma en que la gente obtiene información. Ya no se trata de cuánta información podemos poner disponible, se trata de qué tan fácil es para los clientes obtener respuestas", mencionó el director ejecutivo de Veeva, Peter Gassner. "Ostro es líder en ayudar a las marcas a garantizar que los pacientes y los médicos tengan acceso a información precisa al instante. Estamos emocionados de dar la bienvenida a Ostro en el equipo de Veeva mientras damos forma al futuro de la interacción con los clientes mediante IA".

"Nos enfocamos en reducir el tiempo que toma identificar y tratar condiciones de salud", mencionó el Dr. Chase Feiger, director ejecutivo de Ostro. "El contenido de la marca debe ser de fácil acceso y totalmente compatible por diseño. Creamos Ostro para eliminar la fricción de manera que los pacientes y doctores puedan obtener respuestas confiables con menos clics y sin pensar y desplazarse tanto. Con Veeva, llevamos esa experiencia a muchos más pacientes, doctores y marcas".

Veeva adquirió Ostro por un precio de compra de aproximadamente 100 millones de dólares de contado y subvenciones de retención de capital a largo plazo. Ostro operará como unidad independiente dirigida por el director ejecutivo, Chase Feiger. Con el tiempo, la empresa desarrollará integraciones entre las aplicaciones de la nube comercial de Veeva y Ostro para flujos de trabajo integrados que conectan interacciones en línea y de campo para un mayor enfoque centrado en el cliente. Más información en ostro.veeva.com.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias biológicas con software, datos y consultoría empresarial. Veeva, comprometida con la innovación, la excelencia de los productos y el éxito de los clientes, presta servicio a más de 1.500 clientes, desde las empresas biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta las empresas biotecnológicas emergentes. Como empresa de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, como los clientes, los empleados, los accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre resultados y beneficios esperados por nuestra adquisición de Ostro. Estas declaraciones se basan en nuestros planes, estimaciones y expectativas actuales. Las adquisiciones son riesgosas y no podemos estar seguros de tener éxito. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación alguna de actualizar tales declaraciones. Describimos los riesgos y las incertidumbres que consideramos más relevantes para nuestro negocio, incluyendo riesgos asociados con las adquisiciones, en nuestros informes periódicos ante la SEC, disponibles en ir.veeva.com y en sec.gov.

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FUENTE Veeva Systems