Veeva übernimmt mit Ostro die führende Brand Engagement Plattform für Life Sciences

PLEASANTON, Kalif., 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute die Übernahme von Ostro bekannt. Ostro ist die führende Plattform für Markenkommunikation im Bereich Biowissenschaften, über die Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzten über ein benutzerfreundliches, KI-gesteuertes Chat-Erlebnis sofortige, rechtskonforme Antworten erhalten.

Auf den von Ostro betriebenen Markenwebsites können Kundinnen und Kunden auf einfache Weise Fragen stellen und erhalten in Echtzeit geprüfte und genehmigte Informationen, Ressourcen und Empfehlungen für nächste Schritte. Durch die Nutzung dieser umfangreichen Interaktionsdaten generiert Ostro zudem tiefgreifende Erkenntnisse, die Marken nutzen können, um Reichweite und Kundenengagement zu verbessern.

Ostro nutzt eine Kombination aus konversationeller KI, semantischer Suche und branchenspezifischen Geschäftsregeln und Schutzmechanismen. Die Antworten sind zu 100 % gesetzeskonform und greifen ausschließlich auf Inhalte zurück, die den MLR-Freigabeprozess (Medical, Legal, Regulatory) durchlaufen haben. Im Gegensatz zu anderen KI-Lösungen halluziniert Ostro nicht und generiert keine neuartigen Antworten.

„KI hat die Art und Weise verändert, in der Menschen Informationen erhalten. Es geht nicht mehr darum, wie viele Informationen man zur Verfügung stellen kann, sondern darum, wie einfach es für Kundinnen und Kunden ist, Antworten zu erhalten", so Peter Gassner, CEO von Veeva. „Ostro ist führend bei der Unterstützung von Marken, die sicherstellen, dass Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzte sofortigen Zugang zu korrekten Informationen haben. Wir freuen uns, Ostro im Veeva-Team willkommen zu heißen, wo wir die Zukunft der KI-gestützten Kundenansprache gestalten."

„Wir konzentrieren uns darauf, die Zeit zu verkürzen, die es braucht, um Erkrankungen zu erkennen und zu behandeln", sagt Chase Feiger, Arzt und CEO von Ostro. „Markeninhalte sollten mühelos abrufbar sein und von ihrem Aufbau her den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Wir haben Ostro entwickelt, um Reibungsverluste zu beseitigen, damit Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte mit weniger Klicks, Nachdenken und Scrollen vertrauenswürdige Antworten erhalten. Mit Veeva können wir diese Erfahrung viel mehr Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzten und Marken zugänglich machen."

Veeva erwarb Ostro für einen Kaufpreis von rund 100 Millionen US-Dollar in Barmitteln und langfristigen Aktienoptionsplänen. Ostro wird als eigenständige Geschäftseinheit unter der Leitung von CEO Chase Feiger operieren. Im Laufe der Zeit wird das Unternehmen Integrationen zwischen Ostro- und Veeva Commercial Cloud-Anwendungen entwickeln, um nahtlose Workflows zu ermöglichen, die Online- und Vor-Ort-Einsätze miteinander verbinden und so eine größere Kundenorientierung ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter ostro.veeva.com.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Biowissenschaften mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva steht für Innovation, Produktexzellenz sowie Kundenerfolg und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die erwarteten Ergebnisse und Vorteile unserer Übernahme von Ostro. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Plänen, Schätzungen und Erwartungen. Übernehmen bergen Risiken, und wir können uns des Erfolgs nicht sicher sein. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, entsprechende Aussagen zu aktualisieren. Wir beschreiben die Risiken und Ungewissheiten, die unserer Meinung nach für unser Geschäft am relevantesten sind, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit Übernahmen, in unseren regelmäßigen Berichten an die SEC, die unter ir.veeva.com und unter sec.gov verfügbar sind.

