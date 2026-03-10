Veeva acquiert Ostro, la principale plateforme d'engagement des marques pour les sciences de la vie

PLEASANTON, Californie, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Ostro, la principale plateforme d'engagement des marques pour les sciences de la vie qui donne aux patients et aux médecins des réponses immédiates et conformes grâce à une expérience de tchat facile à utiliser et pilotée par l'IA.

Les sites web de marques alimentés par Ostro permettent aux clients de poser facilement des questions et de recevoir des informations approuvées, des ressources et les prochaines étapes en temps réel. En s'appuyant sur ces riches données d'engagement, Ostro génère également des informations approfondies que les marques utilisent pour améliorer leur portée et l'engagement.

Ostro utilise une combinaison d'IA conversationnelle, de recherche sémantique et de règles et garde-fous commerciaux spécifiques à l'industrie. Les réponses sont 100 % conformes et proviennent de documents approuvés par le processus de validation médicale, juridique et réglementaire (MLR). Contrairement à d'autres solutions d'IA, Ostro ne provoque pas d'hallucinations et ne génère pas de réponses inédites.

« L'IA a modifié la manière dont les gens obtiennent des informations. Ce qui compte, ce n'est plus la quantité d'informations que l'on peut diffuser, mais la facilité avec laquelle les clients peuvent obtenir des réponses », a déclaré Peter Gassner, PDG de Veeva. « Ostro ouvre la voie en aidant les marques à garantir aux patients et aux médecins un accès instantané à des informations exactes. Nous sommes ravis d'accueillir Ostro au sein de l'équipe Veeva, alors que nous façonnons l'avenir de l'engagement client alimenté par l'IA. »

« Notre objectif est de réduire le temps nécessaire à l'identification et au traitement des problèmes de santé », a déclaré le docteur Chase Feiger, PDG d'Ostro. « Le contenu des marques doit être facile d'accès et entièrement conforme par conception. Nous avons conçu Ostro pour éliminer les frictions afin que les patients et les médecins puissent obtenir des réponses fiables avec moins de clics, de réflexion et de défilement. Avec Veeva, nous pouvons apporter cette expérience à beaucoup plus de patients, de médecins et de marques. »

Veeva a acquis Ostro pour un prix d'environ 100 millions de dollars en espèces et en actions de rétention à long terme. Ostro exercera ses activités en tant qu'unité indépendante dirigée par le PDG, Chase Feiger. Au fil du temps, la société développera des intégrations entre Ostro et les applications Veeva Commercial Cloud pour des flux de travail transparents qui relient les engagements en ligne et sur le terrain pour une plus grande orientation client. Pour en savoir plus, consultez le site ostro.veeva.com.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit une plateforme cloud dédiée aux sciences de la vie, comprenant des logiciels, des données et des services de conseil aux entreprises. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels figurent les plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales et des entreprises biotechnologiques émergentes. En tant qu'entreprise d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, notamment ses clients, ses employés, ses actionnaires et les secteurs qu'elle dessert. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de Veeva

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les résultats et les avantages attendus de l'acquisition d'Ostro. Ces déclarations sont basées sur nos plans, estimations et attentes actuels. Les acquisitions sont risquées et nous ne pouvons pas être certains de leur succès. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans ce communiqué et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. Nous décrivons les risques et incertitudes que nous estimons les plus pertinents pour notre activité, y compris les risques liés aux acquisitions, dans nos rapports périodiques à la SEC disponibles sur ir.veeva.com et sur sec.gov.

###

Contact :

Maria Scurry

Veeva Systems

781-366-7617

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2930113/Veeva_OSTRO_announcement_680x480_Logo.jpg