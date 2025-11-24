Veeva anuncia la ampliación de su alianza con Roche

Veeva ofrecerá a Roche interacción con el cliente con IA agéntica de última generación

PLEASANTON, California, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció que Roche Pharmaceuticals decidió ampliar su alianza con Veeva Systems y adoptará Veeva Vault CRM.

"Roche y Veeva han colaborado durante muchos años", comentó Peter Gassner, director ejecutivo de Veeva. "Nos sentimos honrados de ampliar nuestra colaboración con Vault CRM y de llevar la próxima generación de CRM con IA a los equipos de campo de la farmacéutica Roche en todo el mundo".

"Nos complace ampliar nuestra alianza con Veeva e implementar Vault CRM en toda nuestra organización farmacéutica a nivel mundial", afirmó Wafaa Mamilli, directora de Tecnología y Digitalización de Roche. "Con datos e IA como elementos centrales, Vault CRM nos ayudará a generar interacciones más personalizadas al ofrecer a nuestros equipos la información necesaria para prestar un mejor apoyo a los profesionales sanitarios y a los pacientes a los que atienden".

Vault CRM forma parte del conjunto de aplicaciones de Vault CRM que ofrecen la base para la ejecución comercial. Veeva AI es IA agéntica en la plataforma Vault e IA agéntica profunda y específica del sector en todas las aplicaciones de Veeva. Agentes de Veeva AI para Vault CRM: agente de texto libre, agente de voz, agente de llamada previa y agente de medios estarán disponibles en diciembre de 2025.

Veeva ofrece nube industrial para ciencias biológicas con software, datos y consultoría empresarial. Veeva está comprometida con la innovación, la excelencia de productos y el éxito de los clientes y presta servicio a más de 1.500 clientes, desde las empresas biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta las biotecnológicas emergentes. Como empresa de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los clientes, los empleados, los accionistas y los sectores a los que presta servicio. Para más información, visite veeva.com.

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre productos y servicios de Veeva, así como los resultados o beneficios que se esperan al usar nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar de forma negativa a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres descritos en nuestro informe presentado en el formulario 10-Q correspondiente al periodo que finalizó el 31 de octubre de 2025, el cual puede consultar aquí (en las páginas 33 y 34 se incluye un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), así como en nuestros informes posteriores presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), a los que puede acceder en sec.gov.

