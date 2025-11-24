Veeva annonce un partenariat élargi avec Roche

Veeva fournira à Roche un engagement client de nouvelle génération grâce à l'IA agentique

PLEASANTON, Californie, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) annonce aujourd'hui que Roche Pharmaceuticals a choisi de renforcer son partenariat avec Veeva Systems en adoptant Veeva Vault CRM.

« Roche et Veeva sont partenaires depuis de nombreuses années », déclare Peter Gassner, CEO de Veeva. « Nous sommes honorés d'étendre notre partenariat à Vault CRM et d'apporter la nouvelle génération de CRM basée sur l'IA aux équipes de terrain de Roche Pharma. »

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Veeva en déployant Vault CRM au sein de notre organisation pharmaceutique mondiale », déclare Wafaa Mamilli, responsable du numérique et de la technologie chez Roche. « Grâce aux données et à l'IA, Vault CRM nous aidera à créer des interactions plus personnalisées, donnant à nos équipes les informations nécessaires pour mieux soutenir les professionnels de la santé et les patients qu'ils servent. »

Vault CRM fait partie de la suite d'applications Vault CRM, qui constitue la base de l'exécution commerciale. Veeva AI est une IA agentique dans la plateforme Vault et des agents IA spécifiques à l'industrie dans toutes les applications Veeva. Les agents Veeva AI pour Vault CRM - Free Text Agent, Voice Agent, Pre-call Agent et Media Agent - devraient être disponibles en décembre 2025.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit le cloud sectoriel aux sciences de la vie avec des logiciels, des données et des conseils commerciaux. Attachée à l'innovation, à l'excellence de ses produits et à la réussite de ses partenaires, la société Veeva répond aux besoins de plus de 1 500 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales aux entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes avec lesquelles elle collabore : clients, salariés, actionnaires et industries. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 octobre 2025, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 33 et 34), et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

