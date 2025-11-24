Veeva kündigt erweiterte Partnerschaft mit Roche an

Veeva liefert die nächste Generation der Kundenkommunikation mit agentenbasierter KI für Roche

PLEASANTON, Kalifornien, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Roche Pharmaceuticals sich für eine Verlängerung der Partnerschaft mit Veeva Systems entschieden hat und Veeva Vault CRM einführen wird.

„Roche und Veeva arbeiten seit vielen Jahren zusammen", so Peter Gassner, Geschäftsführer von Veeva. „Wir fühlen uns geehrt, unsere Partnerschaft mit Vault CRM zu erweitern und den Außendienstteams von Roche Pharma die nächste Generation von KI-gestütztem CRM zur Verfügung zu stellen."

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Veeva durch die Implementierung von Vault CRM in unserem globalen Pharmaunternehmen auszubauen", erklärte Wafaa Mamilli, Leiterin für Digitales und Technologie bei Roche. „Mit Daten und KI als Kernstück wird Vault CRM uns dabei unterstützen, personalisiertere Interaktionen zu schaffen und unseren Teams die Erkenntnisse zu liefern, die sie benötigen, um medizinisches Fachpersonal und die von ihnen betreuten Patienten besser zu unterstützen."

Vault CRM ist Teil der Vault CRM Suite von Anwendungen, die die Grundlage für die kommerzielle Abwicklung bilden. Veeva AI ist eine agentenbasierte KI in der Vault-Plattform und umfasst tiefgreifende, branchenspezifische KI-Agenten in allen Veeva-Anwendungen. Die Veeva AI Agents für Vault CRM – Freitext-Agent, Sprachagent, Pre-Call-Agent und Medienagent – sollen im Dezember 2025 verfügbar sein.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Life Sciences mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva steht für Innovation, Produktexzellenz sowie Kundenerfolg und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

