Fornecendo acesso direto ao local da partida de abertura e aos principais locais de jogos nas cidades-sede

CIDADE DO MÉXICO, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Uma frota de 115 veículos leves sobre trilhos, desenvolvidos pela CRRC Corporation Limited ("CRRC"), que atende as três cidades-sede do torneio no México, deverá transportar mais de 1,25 milhão de passageiros por dia. Os veículos oferecem aos torcedores um exemplo visível da avançada tecnologia chinesa de transporte ferroviário durante um dos maiores eventos esportivos do mundo.

Veículos leves sobre trilhos "Fabricados na China" apoiam melhorias no transporte antes de grande torneio global de futebol no México Veículos leves sobre trilhos "Fabricados na China" apoiam melhorias no transporte antes de grande torneio global de futebol no México Speed Speed

Em 11 de junho, o México sediou a partida de abertura do torneio. Os veículos leves sobre trilhos da CRRC em operação na Cidade do México, Monterrey e Guadalajara estão ajudando torcedores e moradores locais a se deslocarem até os principais locais de competição durante o torneio.

Na linha direta que atende o Estadio Azteca, os veículos leves sobre trilhos da CRRC foram projetados para operar em condições de alta altitude e durante o período de chuvas sazonais. Equipados com frenagem regenerativa, ventilação de baixo ruído e recursos aprimorados de acessibilidade, os trens proporcionam uma viagem silenciosa, energeticamente eficiente e confortável. A Linha 1 de Monterrey conecta-se diretamente à Arena Monterrey e recebeu melhorias nos sistemas de controle, na eficiência energética e no desempenho geral, proporcionando uma experiência de transporte mais eficiente, sustentável e inteligente para moradores e torcedores visitantes. Em Guadalajara, a Linha 4 foi estendida até bairros densamente povoados da região sul, com conexões de ônibus para o Estadio Akron, ajudando a reduzir o congestionamento nos dias de jogo.

Para lidar com a alta altitude da Cidade do México, a umidade da estação chuvosa e o aumento da demanda de passageiros durante os dias de partida, a equipe da CRRC lançou um programa de suporte operacional para todas as condições climáticas. Foi implementado um mecanismo coordenado de resposta em três níveis, com engenheiros de serviço sênior adicionais destacados no México e uma equipe de suporte técnico e de emergência disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir operações confiáveis durante todo o torneio.

Além disso, a CRRC lançará a iniciativa de engajamento de torcedores "Estação de Energia Verde", oferecendo orientações sobre opções de mobilidade de baixo carbono e incentivando escolhas de transporte mais sustentáveis durante o período do torneio.

A CRRC está comprometida em fornecer produtos confiáveis e serviços dedicados para apoiar a mobilidade em grandes eventos esportivos internacionais, com experiência acumulada no Brasil, no Rio e na China. Este projeto mais recente representa outro marco no papel da empresa em levar soluções de transporte ferroviário para eventos esportivos de classe mundial, além de refletir a cooperação prática entre China e México. Olhando para o futuro, a CRRC continua comprometida em trabalhar com parceiros globais para fornecer soluções avançadas de transporte ferroviário, contribuindo para o futuro da mobilidade sustentável em todo o mundo.

Para mais informações, acesse https://www.crrcgc.cc/en/.

FONTE CRRC