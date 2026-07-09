Diálogo China-México sobre transporte ferroviário destaca o desenvolvimento urbano sustentável e cooperação cultural

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CRRC

09 jul, 2026, 10:11 GMT

CIDADE DO MÉXICO, 9 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 2 de julho de 2026, representantes da UNESCO, agências governamentais chinesa e mexicana, associações setoriais e empresas se reuniram na Cidade do México para o Diálogo China-México por um Futuro Ecosustentável sobre o Trânsito Ferroviário, explorando como o transporte sustentável pode melhorar a mobilidade urbana enquanto fortalece os laços culturais entre os dois países. Realizado sob o tema "Mobilidade Ecosustentável, Civilizações Compartilhadas", o evento funcionou como um fórum para a troca de perspectivas sobre o futuro do desenvolvimento urbano sustentável.

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Diálogo China-México sobre transporte ferroviário destaca o desenvolvimento urbano sustentável e cooperação cultural
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Diálogo China-México sobre transporte ferroviário destaca o desenvolvimento urbano sustentável e cooperação cultural

As discussões se concentraram no papel do transporte ferroviário como forma de ajudar as cidades a reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, atender à crescente demanda por transporte. Com a Cidade do México continuando a investir na eletrificação de sua rede de transporte público, os participantes destacaram o aumento das oportunidades de cooperação entre a China e o México no campo da mobilidade urbana sustentável. A CRRC exibiu sistemas ferroviários desenvolvidos para as condições operacionais locais e que também incorporam elementos culturais mexicanos, enquanto representantes da UNESCO citaram a estratégia ESG adaptada ao contexto local da empresa para exemplificar como a sustentabilidade pode ser integrada às operações comerciais do dia a dia.

Wang Feng, presidente da CRRC Corporation Limited, afirmou que a estratégia de longo prazo da empresa é ajudar as cidades a construir sistemas de transporte mais limpos e eficientes. No México, isso se traduz na combinação de tecnologia ferroviária avançada com operações localizadas e práticas de ESG para desenvolver soluções que levem em consideração as prioridades locais.

Durante o evento, Wang Qiaolin, presidente da CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., e José Luis Perea González, vice-diretor-geral do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, assinaram um acordo de cooperação que estabelece o Projeto de Preservação e Comunicação Cultural China-México.

Os convidados também divulgaram o Relatório de Sustentabilidade da CRRC no México de 2025. Em consonância com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e com o marco regulatório do México, o relatório descreve as iniciativas de ESG da CRRC no México e documenta os resultados em termos de redução de emissões de carbono decorrentes do trabalho da empresa nos sistemas de metrô e VLT da Cidade do México, bem como em projetos em Guadalajara, Monterrey e Campeche. O documento também destaca o apoio em transporte prestado pela CRRC para os jogos de futebol de nível mundial.

Os painéis de discussão centraram-se em dois temas: "Mobilidade inteligente e resiliência urbana" e "Administração cultural e comunidades inclusivas." Os participantes debateram formas de o transporte ferroviário ajudar as cidades a reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, melhorar a mobilidade, além do seu papel como espaço público que aproxima as pessoas e estimula o intercâmbio cultural. O evento foi encerrado com uma exposição de pinturas e artesanatos criados por crianças chinesas e mexicanas, demonstrações interativas do patrimônio cultural imaterial da China e apresentações que destacaram a cultura mexicana.

FONTE CRRC

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