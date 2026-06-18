مركبات السكك الحديدية الخفيفة «صنع في الصين» تدعم تطوير منظومة النقل قبيل بطولة عالمية لكرة القدم في المكسيك

توفّر وصولاً مباشراً إلى ملعب المباراة الافتتاحية وإلى الملاعب الرئيسية في المدن المستضيفة

مكسيكو سيتي، 18 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- من المتوقع أن ينقل أسطول من مركبات السكك الحديدية الخفيفة يضم 115 مركبة، طوّرته شركة CRRC Corporation Limited ("CRRC")، ويخدم المدن المكسيكية الثلاث المستضيفة للبطولة، أكثر من 1.25 مليون راكب يومياً. تقدّم هذه المركبات للجماهير مثالاً ملموساً على تقنيات النقل بالسكك الحديدية المتقدمة في الصين خلال أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم.

"Made in China" Light Rail Vehicles Support Transit Upgrades Ahead of Global Soccer Tournament in Mexico "Made in China" Light Rail Vehicles Support Transit Upgrades Ahead of Global Soccer Tournament in Mexico Speed Speed

في 11 يونيو، استضافت المكسيك المباراة الافتتاحية للبطولة. تساعد مركبات السكك الحديدية الخفيفة التابعة لشركة CRRC، العاملة في مكسيكو سيتي ومونتيري وغوادالاخارا، الجماهير والسكان المحليين على الوصول إلى الملاعب الرئيسية خلال البطولة.

على الخط المباشر الذي يخدم ملعب أزتيكا، صُممت مركبات السكك الحديدية الخفيفة التابعة لشركة CRRC لتلائم ظروف الارتفاع الشاهق والأمطار الموسمية. وبفضل تجهيزها بالكبح المتجدد ونظام تهوية منخفض الضوضاء وميزات محسّنة لإمكانية الوصول، توفّر هذه القطارات رحلة هادئة ومريحة وذات كفاءة في استهلاك الطاقة. يرتبط الخط 1 في مونتيري مباشرةً بأرينا مونتيري، مع تحديثات في أنظمة التحكم وكفاءة الطاقة والأداء العام، بما يوفّر للسكان والجماهير الزائرة على حد سواء تجربة تنقّل ذكية وأكثر كفاءة ومراعاةً للبيئة. في غوادالاخارا، يمتد الخط 4 إلى الأحياء الجنوبية كثيفة السكان، مع إتاحة الانتقال بالحافلات إلى ملعب أكرون للحد من الازدحام في أيام المباريات.

لمعالجة تحديات الارتفاع الشاهق في مكسيكو سيتي ورطوبة موسم الأمطار وارتفاع الطلب على نقل الركاب خلال أيام المباريات، أطلق فريق شركة CRRC برنامج دعم التشغيل في جميع الظروف الجوية. طُبقت آلية استجابة منسقة ثلاثية المستويات، مع نشر عدد إضافي من كبار مهندسي الخدمة ميدانياً في المكسيك، وإنشاء فريق دعم فني وطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان موثوقية التشغيل طوال البطولة.

إضافةً إلى ذلك، ستطلق شركة CRRC مبادرة للتفاعل مع الجماهير تحمل اسم «Green Energy Station» ، تقدّم من خلالها إرشادات بشأن خيارات التنقل منخفضة الكربون، وتشجع الجماهير على اعتماد خيارات تنقّل أكثر مراعاة للبيئة خلال فترة البطولة.

تلتزم شركة CRRC بتوفير منتجات موثوقة وخدمات مخصصة لدعم التنقل في الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، مستندةً إلى خبرتها في البرازيل وريو والصين. يمثل هذا المشروع الأحدث محطة بارزة أخرى ضمن دور الشركة في توفير حلول النقل بالسكك الحديدية للفعاليات الرياضية العالمية رفيعة المستوى، كما يعكس التعاون العملي بين الصين والمكسيك. تطلعاً إلى المستقبل، تظل شركة CRRC ملتزمة بالعمل مع شركاء عالميين لتقديم حلول متقدمة للنقل بالسكك الحديدية، بما يسهم في مستقبل التنقل المستدام على مستوى العالم.

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