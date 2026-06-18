Acceso directo a la sede del partido inaugural y a los principales estadios de las ciudades anfitrionas

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Se espera que una flota de 115 vehículos de tren ligero, desarrollada por CRRC Corporation Limited ("CRRC"), que presta servicio a las tres ciudades anfitrionas del campeonato en México, transporte a más de 1,25 millones de pasajeros al día. Los vehículos ofrecen a los fanáticos un ejemplo tangible de la avanzada tecnología de transporte ferroviario de China durante uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.

Los vehículos de tren ligero "Hechos en China" contribuyen a la modernización del transporte público antes del campeonato mundial de fútbol en México Los vehículos de tren ligero "Hechos en China" contribuyen a la modernización del transporte público antes del campeonato mundial de fútbol en México Speed Speed

El 11 de junio, México fue anfitrión del partido inaugural del campeonato. Los vehículos de tren ligero de CRRC que operan en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara están ayudando a los fanáticos y a los residentes locales a desplazarse a las principales sedes durante el campeonato.

En el caso de la línea directa que conecta con el Estadio Azteca, los vehículos de tren ligero de CRRC están diseñados para soportar condiciones de gran altitud y lluvias estacionales. Los trenes, equipados con frenado regenerativo, ventilación silenciosa y características de accesibilidad mejoradas, ofrecen un viaje silencioso, eficiente en términos energéticos y cómodo. La Línea 1 de Monterrey conecta directamente con Arena Monterrey y cuenta con mejoras en los sistemas de control, la eficiencia energética y el rendimiento general, lo que brinda una experiencia de viaje más eficiente, ecológica e inteligente tanto a los residentes como a los fanáticos que están de visita. En Guadalajara, la Línea 4 se extiende hacia los populosos barrios del sur y cuenta con conexiones de autobús al Estadio Akron para reducir la congestión durante las jornadas de partido.

Para adaptarse a la gran altitud de Ciudad de México, la humedad de la temporada de lluvias y al aumento de la demanda de pasajeros durante las jornadas de partido, el equipo de CRRC implementó un programa de apoyo operativo para todo tipo de condiciones climáticas. Se implementó un mecanismo de respuesta coordinado de tres niveles con el despliegue de ingenieros de servicio sénior adicionales en México y la creación de un equipo de asistencia técnica y de emergencia disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el fin de garantizar un funcionamiento confiable durante todo el campeonato.

Además, CRRC pondrá en marcha una iniciativa de participación de los fanáticos llamada "Estación de energía ecológica", que ofrecerá a los fanáticos orientación sobre opciones de movilidad con bajas emisiones de carbono y fomentará la elección de medios de transporte más ecológicos durante el período del campeonato.

CRRC tiene el compromiso de ofrecer productos confiables y servicios especializados para respaldar la movilidad en los principales eventos deportivos internacionales, con experiencia en Brasil, Río de Janeiro y China. Este último proyecto marca otro hito en el rol de la empresa al momento de contribuir con soluciones de transporte ferroviario a eventos deportivos de primer nivel, así como también refleja la cooperación práctica entre China y México. De cara al futuro, CRRC mantiene su compromiso de trabajar con socios de todo el mundo para ofrecer soluciones de transporte ferroviario avanzadas, contribuyendo así a promover la movilidad sostenible a nivel mundial durante los años venideros.

Para obtener más información, visite https://www.crrcgc.cc/en/.

FUENTE CRRC