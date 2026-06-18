Des véhicules légers sur rail « Made in China » contribuent à la modernisation des transports en commun pour la Coupe du monde de football au Mexique

Accès direct au site du match d'ouverture et aux principaux sites de compétition dans les villes hôtes

MEXICO, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Une flotte de 115 véhicules légers sur rail, développée par CRRC Corporation Limited (« CRRC »), desservira les trois villes hôtes du tournoi au Mexique et devrait transporter plus de 1,25 million de passagers chaque jour. Ces véhicules offrent aux supporters un exemple concret de la technologie ferroviaire de pointe chinoise à l'occasion de l'un des plus grands événements sportifs au monde.

"Made in China" Light Rail Vehicles Support Transit Upgrades Ahead of Global Soccer Tournament in Mexico "Made in China" Light Rail Vehicles Support Transit Upgrades Ahead of Global Soccer Tournament in Mexico Speed Speed

Le 11 juin, le Mexique a accueilli le match d'ouverture du tournoi. Les véhicules légers sur rail de CRRC en service à Mexico, à Monterrey et à Guadalajara permettent aux supporters et aux habitants de se rendre sur les principaux sites du tournoi.

Pour la ligne directe reliant l'Estadio Azteca, les véhicules légers sur rail de CRRC sont conçus pour résister aux conditions de haute altitude et aux précipitations saisonnières. Équipés d'un système de freinage régénératif, d'une ventilation silencieuse et de dispositifs améliorant l'accessibilité, ces trains permettent un transport silencieux, économe en énergie et confortable. La ligne 1 de Monterrey est désormais directement reliée à l'Arena Monterrey grâce à des améliorations apportées aux systèmes de commande, à l'efficacité énergétique et aux performances générales, offrant ainsi une expérience de transport plus efficace, plus respectueuse de l'environnement et plus intelligente, tant pour les habitants locaux que pour les visiteurs. À Guadalajara, la ligne 4 dessert les quartiers sud densément peuplés et propose des correspondances en bus vers l'Estadio Akron afin de réduire les embouteillages les jours de match.

Pour faire face à l'altitude élevée de Mexico, à l'humidité qui règne pendant la saison des pluies et à la forte augmentation de la fréquentation les jours de match, l'équipe CRRC a élaboré un programme de soutien opérationnel adapté à toutes les conditions météorologiques. Un mécanisme de réponse coordonné à trois niveaux a été mis en place, avec le déploiement sur place au Mexique d'ingénieurs de maintenance expérimentés supplémentaires et la disponibilité d'une équipe d'assistance technique et d'urgence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de garantir la fiabilité des opérations tout au long du tournoi.

Par ailleurs, le CRRC lancera une initiative intitulée « Green Energy Station » destinée aux supporters, qui leur fournira des conseils sur les options de mobilité à faible empreinte carbone et les encouragera à opter pour des modes de transport plus écologiques pendant toute la durée du tournoi.

CRRC est déterminée à fournir des produits fiables et des services sur mesure pour faciliter la mobilité lors des grands événements sportifs internationaux, forte de son expérience acquise à Rio, au Brésil, et en Chine. Ce dernier projet représente une nouvelle étape importante dans le rôle joué par l'entreprise dans la fourniture de solutions de transport ferroviaire pour des événements sportifs d'envergure mondiale, tout en illustrant la coopération concrète entre la Chine et le Mexique. Concernant l'avenir, CRRC reste déterminé à collaborer avec ses partenaires internationaux afin de fournir des solutions de transport ferroviaire de pointe et de contribuer ainsi à l'avenir de la mobilité durable à l'échelle mondiale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter , https://www.crrcgc.cc/en/ et.