Vencedores do FoodTech Challenge 2026 dos Emirados Árabes Unidos para se juntar ao ecossistema nacional de agrotecnologia e apoiar a segurança alimentar global

A competição global de inovação agroalimentar nomeia quatro startups vencedoras durante a Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi.

HyveGeo, Permia Sensing, Flybox e Akorn Technology compartilharão US$ 2 milhões para testar e escalar soluções nos Emirados Árabes Unidos e no Sul Global.

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 18 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A terceira edição do FoodTech Challenge dos Emirados Árabes Unidos, uma competição global que identifica e escala as inovações agrotecnológicas mais promissoras do mundo, foi concluída na Semana da Sustentabilidade de Abu Dhabi com o anúncio de quatro startups vencedoras:

Categoria: Produção de Alimentos Inteligentes para o Clima

A Permia Sensing usa IA, sensores bioacústicos e imagens de drones para monitorar a saúde das árvores. Já cobrindo mais de 15.000 hectares de plantações de palmeiras no Sri Lanka, a tecnologia oferece detecção precoce de fatores de estresse, como desidratação e infestações de pragas, permitindo que os agricultores aumentem a produtividade e reduzam o desperdício. Eles agora planejam trabalhar com parceiros locais para aperfeiçoar e localizar sua solução para os Emirados Árabes Unidos e dimensionar sua aplicação em todo o Oriente Médio.

HyveGeo transforma resíduos agrícolas em um biocarvão rico em carbono e, em seguida, enriquece-o com micróbios para criar um intensificador de solo de alto desempenho. Essa abordagem circular baseada na natureza já está sendo usada por agricultores e gerentes de paisagem em todos os Emirados Árabes Unidos, transformando o solo árido e desértico em terra fértil e arável. Como vencedores, eles planejam expandir suas pesquisas e lançar pilotos em mercados em todo o Sul Global.

Categoria: Perda de Alimentos e Redução de Desperdício

A Akorn Technology produz um revestimento natural e comestível para frutas e vegetais, incluindo uma proteína vegetal para retardar o amadurecimento, uma cera para reduzir a perda de umidade e um óleo vegetal para manter a cor. Sua solução já está sendo usada no Egito e em Gana para prolongar a vida útil dos produtos e reduzir as perdas pós-colheita, e agora será otimizada para uso nos Emirados Árabes Unidos e em ambientes áridos em toda a região.

A Flybox usa larvas de moscas-soldado-negras para converter subprodutos agrícolas em proteínas e fertilizantes de alta qualidade, reduzindo os resíduos enviados para aterros sanitários. Instalada em contêineres de transporte, sua solução off-grid e de baixo custo está sendo usada atualmente em Uganda, Quênia e Nigéria, e agora será lançada nos Emirados Árabes Unidos, com planos de trabalhar com parceiros locais de gestão de resíduos para implantá-la em escala.

De um grupo inicial de 1.215 inscrições de 113 países, dez finalistas avançaram para a fase final da competição, apresentando suas soluções em arremessos ao vivo para um painel de jurados internacional composto por líderes seniores e especialistas em sistemas alimentares, sustentabilidade, investimento e desenvolvimento internacional. Após a avaliação, as quatro startups vencedoras foram anunciadas durante uma cerimônia de premiação no palco principal da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi.

Rima Al Mokarrab, presidente da Tamkeen e copresidente do FoodTech Challenge, comentou:

"A construção de sistemas alimentares resilientes e seguros é fundamental para a visão de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos para um futuro próspero. Os últimos vencedores do FoodTech Challenge dos Emirados Árabes Unidos agora se juntam a uma comunidade crescente de premiados anteriores, que desde então arrecadaram mais de US$ 48 milhões em financiamento subsequente e lançaram mais de 50 projetos-piloto nos Emirados Árabes Unidos e em outros mercados. Ao iniciarem esta próxima fase de sua jornada, o apoio de nossa rede de parceiros e do ecossistema de inovação de classe mundial dos Emirados Árabes Unidos servirá como plataforma de lançamento para suas soluções, permitindo que contribuam para sistemas alimentares mais resilientes e sustentáveis nos Emirados Árabes Unidos, no sul global e em todo o mundo."

As quatro equipes compartilharão um prêmio de US$ 2 milhões e serão convidadas a dimensionar suas soluções nos Emirados Árabes Unidos, onde receberão suporte personalizado em espécie, incluindo oportunidades piloto, acesso a instalações de pesquisa, orientação de entrada no mercado, mentoria e apresentações de investidores por meio de uma extensa rede de parceiros locais e internacionais. A partir dessa premiação, os vencedores trabalharão para implantar e ampliar suas soluções nos principais mercados do Sul do planeta, apoiando sistemas alimentares mais resilientes e sustentáveis.

Fatema Almulla, especialista sênior em Desenvolvimento, Escritório de Assuntos Internacionais do Tribunal Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, disse:

"Os Emirados Árabes Unidos desempenham um papel de liderança no desenvolvimento internacional, com a inovação agrícola no centro de seu engajamento global. Por meio do FoodTech Challenge dos Emirados Árabes Unidos, as startups vencedoras são incorporadas a um ecossistema de desenvolvimento comprovado; onde tecnologias avançadas, liderança política e experiência global se reúnem para acelerar soluções de piloto para escala. É assim que a inovação se traduz em impacto mensurável, dos Emirados Árabes Unidos às regiões vulneráveis ao clima em todo o mundo."

O FoodTech Challenge deste ano é organizado pelo Escritório de Assuntos Internacionais da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos e pela Tamkeen, em parceria com a Gates Foundation, a ne'ma (Iniciativa Nacional de Perda e Desperdício de Alimentos) e a Silal. A coorte finalista representa uma gama diversificada de abordagens para a inovação do sistema alimentar, incluindo tecnologias avançadas para preservação pós-colheita, conversão de resíduos em valor, agricultura de precisão e produção de alimentos com eficiência de recursos.

Shelly Sundberg, diretora adjunta de Sistemas Alimentares Adaptativos e Equitativos da Gates Foundation, disse:

"O FoodTech Challenge dos Emirados Árabes Unidos desempenha um papel importante no avanço de soluções práticas, escaláveis e acessíveis que podem fortalecer a segurança alimentar em populações carentes e vulneráveis ao clima. Na Gates Foundation, temos orgulho de apoiar iniciativas que traduzem a inovação em impacto no mundo real, ajudando os sistemas alimentares a reduzir a perda, melhorar a sustentabilidade e expandir o acesso a alimentos seguros, acessíveis e nutritivos. Estes são essenciais para a construção de sistemas alimentares mais resilientes diante das pressões climáticas e econômicas."

Khuloud Nowais, diretor de sustentabilidade da Emirates Foundation e secretário-geral do ne'ma Steering Committee, disse:

"Ver o calibre dos vencedores deste ano e a diversidade de suas soluções foi verdadeiramente inspirador. Como juiz, tem sido encorajador testemunhar a crescente sofisticação de soluções que abordam os desafios da perda e do desperdício de alimentos. Na ne'ma, estamos orgulhosos de apoiar iniciativas que transformam ideias em acionáveis , impacto duradouro para os sistemas alimentares."

O FoodTech Challenge dos Emirados Árabes Unidos identifica e acelera soluções de tecnologia agroalimentar que aumentam a produção de alimentos e reduzem a perda e o desperdício de alimentos em ambientes áridos e cada vez mais estressados pelo clima. Atraindo inovações tecnológicas que podem ser aperfeiçoadas nos EAU e escaladas internacionalmente, a competição apoia diretamente as ambições de segurança alimentar a longo prazo dos EAU e contribui para a resiliência do sistema alimentar global.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2862529/The_UAE_FoodTech_Challenge.jpg

FONTE The UAE FoodTech Challenge