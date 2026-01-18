2026年阿聯酋食品科技挑戰賽（UAE FoodTech Challenge 2026）得獎企業將參與阿聯酋的國家農業科技生態系統項目，攜手推動全球糧食安全

Permia Sensing 運用人工智能、生物聲學感測器及無人機影像技術，監測樹木健康狀況。 該技術目前已應用於斯里蘭卡逾 15,000 公頃的棕櫚種植園，可及早識別缺水、病蟲害等壓力因素，協助農民提升產量，同時減少資源浪費。 團隊計劃與本地夥伴合作，進一步改良及本地化其方案，並將相關應用擴展至整個中東地區。

HyveGeo 將農業廢棄物轉化為高含碳生物炭，並結合微生物培養，製成高效能的土壤改良劑 這種循環、以自然為本的做法已獲阿聯酋各地農民及園景管理人員採用，成功把乾旱的沙漠土壤轉化為肥沃、可耕作的土地。 作為得獎企業，他們計劃擴大科研工作，並在全球南方多個地區展開試點項目。

類別：減少食物損失及浪費

Akorn Technology 生產一種天然可食用的果蔬保護塗層，當中包括可減慢成熟速度的植物蛋白、用以降低水分流失的蠟質，以及用於保持色澤的植物油。 相關方案已於埃及及加納投入應用，用以延長農產品保鮮期並減少收成後損耗，現正進一步增升其效能，以適用於阿聯酋及區內其他乾旱環境。

Flybox 利用黑水虻幼蟲把農業副產品轉化為高品質蛋白質及肥料，同時減少送往堆填區的廢棄物量。 該方案以貨櫃作為運作地點，屬離網、低成本方案，現已在烏干達、肯雅及尼日利亞應用，並將於阿聯酋正式推出，同時計劃聯同本地廢物管理夥伴擴大應用規模。

本屆賽事共收到了來自 113 個國家、合共 1,215 個申請，當中10個入圍者成功晉身決賽，並向由糧食系統、可持續發展、投資及國際發展領域的資深領袖與專家組成的國際評審團現場展示其創新方案。 經評審後，四間獲勝的初創企業已於阿布扎比可持續發展週主舞台舉行的頒獎典禮上正式公布。

Tamkeen 主席兼食品科技挑戰賽聯席主席 Rima Al Mokarrab 表示：

「建立具韌性及安全可靠的糧食系統，是阿聯酋實現長遠繁榮發展的重要願景。 本屆阿聯酋食品科技挑戰賽（UAE FoodTech Challenge）最新得獎團隊，將成為歷屆得獎團隊社群的一員；該社群至今已累計籌集超過 4,800 萬美元後續資金，並已於阿聯酋及其他市場推行逾 50 個試點項目。 隨着得獎團隊踏入發展的新階段，來自我們夥伴網絡以及阿聯酋世界級創新生態系統的支持，將為他們的方案開拓更大發展空間，讓他們能為阿聯酋、全球南方以至世界各地打造更具韌性和可持續的糧食系統作出貢獻。」

四支團隊將合共分享 200 萬美元獎金，並獲邀在阿聯酋擴展其創新方案，同時獲得度身訂造的配套支援，包括試點項目機會、科研設施使用權、市場開拓指引、導師支援，以及透過廣泛的本地及國際夥伴網絡引薦投資者。 在此基礎上，得獎團隊將進一步把創新方案落實並擴展至全球南方多個主要市場，為打造更穩健和可持續的糧食系統作出貢獻。

阿聯酋總統府國際事務辦公室事務發展高級專員 Fatema Almulla 表示：

「阿聯酋在國際發展領域一直擔當領導角色，而農業創新正是其參與全球事務的重要核心。 透過阿聯酋食品科技挑戰賽（UAE FoodTech Challenge），得獎初創企業得以加入一個成熟的發展生態系統，結合先進科技、政策層面的推動及全球專業資源，加快創新方案由試點階段邁向大規模應用。 這正是把創新轉化為可量化成果的方式，讓影響力由阿聯酋延伸至全球各個受氣候變化影響嚴重的地區。」

本屆食品科技挑戰賽由阿聯酋總統府國際事務辦公室及 Tamkeen 主辦，並與蓋茨基金會（Gates Foundation）、ne'ma（國家減少食物損失及浪費倡議）以及 Silal 攜手合作。 入圍團隊展現出多元化的糧食系統創新方案，涵蓋收成後保鮮的先進技術、廢物轉化為高價值資源、精準農業，以及更具資源效益的食品生產模式。

蓋茨基金會（Gates Foundation）適應性與公平糧食系統副總監 Shelly Sundberg 表示：

「阿聯酋食品科技挑戰賽（UAE FoodTech Challenge）在推動具實用性、可擴展及易於採用的方案方面發揮重要作用，有助提升資源不足及易受氣候變化影響群體的糧食安全。 在蓋茨基金會（Gates Foundation），我們很榮幸支持把創新轉化為實際成果的項目，協助糧食系統減少浪費、提升可持續性，並擴大安全、可負擔且具營養食品的供應範圍。 這些努力對於在氣候與經濟壓力下建立更具韌性的糧食系統至關重要。」

阿聯酋基金會（Emirates Foundation）首席可持續發展主任兼 ne'ma （國家減少食物損失及浪費倡議）指導委員會秘書長 Khuloud Nowais 表示：

「看到今年得獎團隊的高水準表現，以及創新方案的多元性，實在令人振奮。 作為評審之一，能夠見證針對食物損失及浪費問題的方案日趨成熟，實在令人感到鼓舞。 在 ne'ma，我們很高興支持把創意轉化為可實踐行動的項目 ， 為糧食系統帶來長遠的影響。」

阿聯酋食品科技挑戰賽（UAE FoodTech Challenge）致力發掘並加快推動農業食品科技方案，提升糧食生產力，同時在乾旱及氣候壓力日益加劇的環境中減少食物損失與浪費。 比賽透過吸引以科技為本的創新方案，讓其可在阿聯酋得到改良並進一步拓展至國際市場，既能直接配合阿聯酋長遠的糧食安全發展藍圖，同時為提升全球糧食系統的韌性作出貢獻。

