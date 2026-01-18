Los ganadores del FoodTech Challenge 2026 de los EAU se unirán al ecosistema nacional de agrotecnología y apoyarán la seguridad alimentaria mundial

El concurso internacional de innovación agroalimentaria nombra a cuatro empresas emergentes ganadoras durante la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi.

HyveGeo, Permia Sensing, Flybox y Akorn Technology compartirán 2 millones de dólares para probar y impulsar soluciones en los EAU y el sur global.

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 18 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La tercera edición del FoodTech Challenge de los EAU, una competencia internacional que identifica y potencia las innovaciones agrotecnológicas más prometedoras del mundo, concluyó en la Semana de Sostenibilidad de Abu Dabi con el anuncio de cuatro empresas emergentes ganadoras:

Categoría: Producción alimentaria climáticamente inteligente

The UAE FoodTech Challenge 2026 Winners to Join National Agri-Tech Ecosystem and Support Global Food Security

Permia Sensing utiliza IA, sensores bioacústicos e imágenes proporcionadas por drones para monitorear la salud de los árboles. La tecnología, que ya abarca más de 15.000 hectáreas de plantaciones de palma en Sri Lanka, ofrece una detección temprana de factores de estrés, como la deshidratación y las infestaciones de plagas, lo que les permite a los agricultores aumentar los rendimientos y reducir el desperdicio. Ahora tienen proyectado trabajar con socios locales para perfeccionar y adaptar su solución para los EAU y ampliar su aplicación en todo el Medio Oriente.

Categoría: Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos

Akorn Technology produce un recubrimiento natural y comestible para frutas y verduras, que incluye una proteína vegetal para ralentizar la maduración, una cera para reducir la pérdida de humedad y un aceite vegetal para conservar el color. Su solución ya se está utilizando en Egipto y Ghana para extender la vida útil de los productos y reducir las pérdidas posteriores a la cosecha, y ahora se optimizará para su uso en los EAU y en entornos áridos de toda la región.

De un grupo inicial de 1.215 presentaciones de 113 países, diez finalistas avanzaron a la etapa final de la competencia, dando a conocer sus soluciones en presentaciones en vivo a un panel de jueces internacionales compuesto por altos líderes y expertos en sistemas alimentarios, sostenibilidad, inversión y desarrollo internacional. Después de la evaluación, las cuatro empresas emergentes ganadoras se anunciaron durante una ceremonia de entrega de premios en el escenario principal de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi.

Rima Al Mokarrab, presidenta de Tamkeen y copresidenta del FoodTech Challenge, comentó:

"Construir sistemas alimentarios resilientes y seguros es fundamental para el proyecto a largo plazo de los EAU de lograr un futuro próspero. Los más recientes ganadores del FoodTech Challenge de los EAU ahora se unen a una creciente comunidad de galardonados anteriores, que hasta la fecha han recaudado más de 48 millones de dólares en fondos de seguimiento y han lanzado más de 50 proyectos piloto en los EAU y otros mercados. Ahora que comienzan esta nueva fase de su trayectoria, el apoyo de nuestra red de socios y el ecosistema de innovación de primer nivel de los EAU servirán de trampolín para sus soluciones, lo que les permitirá contribuir a unos sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles en los EAU, el sur global y todo el mundo".

Los cuatro equipos compartirán un premio de 2 millones de dólares y serán invitados a ampliar sus soluciones en los EAU, donde recibirán apoyo personalizado en especie, con oportunidades piloto, acceso a instalaciones de investigación, orientación para acceder al mercado, tutoría y presentaciones a los inversores a través de una extensa red de socios locales e internacionales. Partiendo de esta base, los ganadores trabajarán para implementar y llevar sus soluciones a mercados clave en el sur global, y con ello apoyar sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles.

Fatema Almulla, especialista sénior en desarrollo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Tribunal Presidencial de los Emiratos Árabes Unidos, comentó:

"Los EAU desempeñan un papel de liderazgo en el desarrollo internacional, y la innovación agrícola es un elemento central de su compromiso global. A través del FoodTech Challenge de los EAU, las empresas emergentes ganadoras se integran a un ecosistema de desarrollo comprobado; donde las tecnologías avanzadas, el liderazgo en materia de políticas y la experiencia global se unen para acelerar las soluciones desde la fase piloto hasta su aplicación a gran escala. Así es como la innovación se traduce en un impacto cuantificable, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta las regiones de todo el mundo que son vulnerables ante el clima".

El FoodTech Challenge de este año está organizado por la Oficina de Asuntos Internacionales del Tribunal Presidencial de los EAU y Tamkeen, en asociación con la Gates Foundation, ne'ma (Iniciativa Nacional contra la Pérdida y Desperdicio de Alimentos) y Silal. El grupo finalista representa una amplia gama de enfoques para la innovación del sistema alimentario, que incluyen tecnologías avanzadas para la preservación posterior a la cosecha, la conversión de residuos en valor, la agricultura de precisión y la producción alimentaria eficiente en el uso de recursos.

Shelly Sundberg, directora adjunta de Sistemas Alimentarios Adaptativos y Equitativos de Gates Foundation, aseveró:

"El FoodTech Challenge de los EAU desempeña un papel importante en el avance de soluciones prácticas, ampliables y accesibles que pueden fortalecer la seguridad alimentaria en poblaciones desatendidas y vulnerables ante el clima. En Gates Foundation, nos enorgullece apoyar iniciativas que traducen la innovación en un impacto en el mundo real, ayudando a los sistemas alimentarios a reducir las pérdidas, mejorar la sostenibilidad y ampliar el acceso a alimentos seguros, asequibles y nutritivos. Estas iniciativas son esenciales para construir sistemas alimentarios más resilientes frente a las presiones climáticas y económicas".

Khuloud Nowais, director de Sostenibilidad de Emirates Foundation y secretario general del Comité Directivo de ne'ma, afirmó:

"Ver la talla de los ganadores de este año y la diversidad de sus soluciones ha sido realmente inspirador. Como juez, ha sido alentador presenciar la creciente sofisticación de las soluciones que abordan los desafíos relacionados con la pérdida y el desperdicio de alimentos. En ne'ma, nos enorgullece apoyar iniciativas que convierten las ideas en acciones viables y con un impacto duradero en los sistemas alimentarios".

El FoodTech Challenge de los EAU identifica y acelera las soluciones tecnológicas agroalimentarias que impulsan la producción de alimentos y reducen la pérdida y el desperdicio de estos en entornos áridos y sometidos a un estrés climático cada vez mayor. Al atraer innovaciones impulsadas por la tecnología que se pueden perfeccionar en los EAU y llevar a nivel internacional, la competencia apoya directamente las ambiciones de seguridad alimentaria a largo plazo de los EAU y contribuye a la resiliencia del sistema alimentario mundial.

FUENTE The UAE FoodTech Challenge