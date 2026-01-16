Les lauréats de l'UAE FoodTech Challenge 2026 rejoindront l'écosystème agro-technologique national et soutiendront la sécurité alimentaire mondiale

Le concours mondial d'innovation agroalimentaire désigne les quatre startups lauréates lors de la Semaine du développement durable d'Abou Dhabi.

HyveGeo, Permia Sensing, Flybox et Akorn Technology se partagent 2 millions de dollars pour piloter et développer des solutions dans les Émirats arabes unis et dans les pays du Sud.

ABU DHABI, EAU, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La troisième édition de l'UAE FoodTech Challenge, concours mondial qui identifie et développe les innovations agro-technologiques les plus prometteuses du monde, s'est achevée par l'annonce des quatre startups lauréates lors de la Semaine du développement durable d'Abou Dhabi :

Catégorie : Production alimentaire adaptée au climat

The UAE FoodTech Challenge 2026 Winners to Join National Agri-Tech Ecosystem and Support Global Food Security

Permia Sensing utilise l'IA, des capteurs bioacoustiques et l'imagerie par drone pour surveiller la santé des arbres. Cette technologie, qui couvre déjà plus de 15 000 hectares de plantations de palmiers au Sri Lanka, permet de détecter très tôt les facteurs de stress, tels que la déshydratation et les infestations de ravageurs, permettant aux agriculteurs d'augmenter les rendements et de réduire les déchets. La startup prévoit maintenant de travailler avec des partenaires locaux pour affiner et localiser sa solution pour les Émirats arabes unis et développer son application sur l'ensemble du Moyen-Orient.

utilise l'IA, des capteurs bioacoustiques et l'imagerie par drone pour surveiller la santé des arbres. Cette technologie, qui couvre déjà plus de 15 000 hectares de plantations de palmiers au Sri Lanka, permet de détecter très tôt les facteurs de stress, tels que la déshydratation et les infestations de ravageurs, permettant aux agriculteurs d'augmenter les rendements et de réduire les déchets. La startup prévoit maintenant de travailler avec des partenaires locaux pour affiner et localiser sa solution pour les Émirats arabes unis et développer son application sur l'ensemble du Moyen-Orient. HyveGeo transforme les déchets agricoles en biochar riche en carbone, puis l'enrichit de microbes pour créer un amendement du sol très performant. Cette approche circulaire, fondée sur la nature, est déjà utilisée par les agriculteurs et les gestionnaires de paysages dans l'ensemble des Émirats arabes unis, transformant les sols arides et désertiques en terres fertiles et arables. En tant que lauréat, elle prévoit d'étendre ses recherches et de lancer des projets pilotes sur les marchés des pays du Sud.

Catégorie : Réduction des pertes alimentaires et des déchets

Akorn Technology produit un enrobage naturel et comestible pour les fruits et légumes, comprenant une protéine végétale pour ralentir le mûrissement, une cire pour réduire la perte d'humidité et une huile végétale pour maintenir la couleur. La solution est déjà utilisée en Égypte et au Ghana pour prolonger la durée de conservation des produits et réduire les pertes après la récolte, . Elle sera désormais optimisée pour les Émirats arabes unis et les environnements arides de la région.

produit un enrobage naturel et comestible pour les fruits et légumes, comprenant une protéine végétale pour ralentir le mûrissement, une cire pour réduire la perte d'humidité et une huile végétale pour maintenir la couleur. La solution est déjà utilisée en Égypte et au Ghana pour prolonger la durée de conservation des produits et réduire les pertes après la récolte, . Elle sera désormais optimisée pour les Émirats arabes unis et les environnements arides de la région. Flybox utilise les larves de mouche soldat noire pour transformer les sous-produits agricoles en protéines de haute qualité et en engrais, tout en réduisant les déchets mis en décharge. Logée dans des conteneurs d'expédition, leur solution hors réseau et à faible coût est actuellement utilisée en Ouganda, au Kenya et au Nigeria. Elle va maintenant être lancée aux Émirats arabes unis, dans le cadre de projets de collaboration avec des partenaires locaux de gestion des déchets en vue d'un déploiement à grande échelle.

À partir d'une liste initiale de 1 215 candidatures provenant de 113 pays, dix finalistes sont passés à l'étape finale du concours, présentant leurs solutions devant un jury international composé de hauts responsables et d'experts des systèmes alimentaires, de la durabilité, de l'investissement et du développement international. Après évaluation, les quatre startups lauréates ont été annoncées lors d'une cérémonie de remise des prix sur la scène principale de la Semaine du développement durable d'Abou Dhabi.

Rima Al Mokarrab, présidente de Tamkeen et coprésidente du FoodTech Challenge, a fait remarquer :

« La mise en place de systèmes alimentaires résilients et sûrs est au cœur de la vision à long terme des Émirats arabes unis pour un avenir prospère. Les derniers lauréats de l'UAE FoodTech Challenge rejoignent désormais une communauté croissante d'anciens lauréats, qui ont depuis levé plus de 48 millions de dollars en financement complémentaire et lancé plus de 50 projets pilotes dans les Émirats arabes unis et sur d'autres marchés. A l'entame de l'étape suivante de leur parcours, le soutien de notre réseau de partenaires et l'écosystème d'innovation de niveau international des Émirats arabes unis serviront de tremplin à leurs solutions, leur permettant de contribuer à des systèmes alimentaires plus résilients et durables aux Émirats arabes unis, dans les pays du Sud et dans le monde entier ».

Les quatre équipes se partageront un prix de 2 millions de dollars et seront invitées à développer leurs solutions aux Émirats arabes unis, où elles bénéficieront d'une aide sur mesure reçue en nature, notamment des opportunités de mener des projets pilotes, un accès aux installations de recherche, des conseils pour l'entrée sur le marché, un mentorat et des présentations d'investisseurs par l'intermédiaire d'un vaste réseau de partenaires locaux et internationaux. Dès lors, les lauréats s'efforceront de déployer et d'étendre leurs solutions sur des marchés clés du Sud, afin de soutenir des systèmes alimentaires plus résilients et durables.

Fatema Almulla, Spécialiste principale du développement, Bureau des affaires internationales à la Cour présidentielle des Émirats arabes unis, a déclaré :

« Les Émirats arabes unis jouent un rôle de premier plan dans le développement international, et l'innovation agricole est au cœur de leur engagement mondial. Grâce à l'UAE FoodTech Challenge, les startups lauréates sont intégrées dans un écosystème de développement éprouvé, où les technologies de pointe, le leadership politique et l'expertise mondiale se rejoignent pour accélérer le développement des solutions pilotes à grande échelle. C'est ainsi que l'innovation a des répercussions mesurables, des Émirats arabes unis aux régions vulnérables au changement climatique dans le monde entier ».

Cette année, le FoodTech Challenge est organisé par le Bureau des affaires internationales de la Cour présidentielle des Émirats arabes unis et Tamkeen, en partenariat avec la Fondation Gates, ne'ma (The National Food Loss and Waste Initiative) et Silal. La cohorte des finalistes représente un large éventail d'approches en matière d'innovation dans le système alimentaire, y compris des technologies avancées pour la conservation après la récolte, la valorisation des déchets, l'agriculture de précision et la production alimentaire efficace sur le plan de l'utilisation des ressources.

Shelly Sundberg, Directrice adjointe , Systèmes alimentaires adaptatifs et équitables à la Gates Foundation, a déclaré :

« L'UAE FoodTech Challenge joue un rôle important dans la promotion de solutions pratiques, évolutives et accessibles qui peuvent renforcer la sécurité alimentaire des populations mal desservies et vulnérables au changement climatique. La Gates Foundation est fière de soutenir des innovations qui apportent véritablement quelque chose, en aidant les systèmes alimentaires à limiter les pertes, à améliorer la durabilité et à élargir l'accès à des aliments salubres, abordables et nutritifs . Ces éléments sont essentiels à la mise en place de systèmes alimentaires plus résilients face aux pressions climatiques et économiques ».

Khuloud Nowais, Responsable du développement durable à l'Emirates Foundation et Secrétaire générale du Comité directeur de ne'ma, , a déclaré :

« La qualité des lauréats de cette année et la diversité de leurs solutions ont été une véritable source d'inspiration. En tant que juge, il est encourageant de constater la sophistication croissante des solutions visant à résoudre les problèmes de perte et de gaspillage alimentaires. Chez ne'ma, nous sommes fiers de soutenir des initiatives qui permettent de passer des idées aux actes et qui ont des répercussions durables sur les systèmes alimentaires ».

L'UAE FoodTech Challenge identifie et accélère les solutions technologiques agroalimentaires qui stimulent la production alimentaire et réduisent les pertes et déchets alimentaires dans les environnements arides et de plus en plus sous pression climatique. En attirant des innovations technologiques qui peuvent être perfectionnées aux Émirats arabes unis et transposées à l'échelle internationale, le concours soutient directement les ambitions des Émirats arabes unis en matière de sécurité alimentaire à long terme et contribue à la résilience du système alimentaire mondial.

Pour en savoir plus sur le FoodTech Challenge, visitez le site : www.foodtechchallenge.com

Voir les vidéos des lauréats sur YouTube ici :

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2862529/The_UAE_FoodTech_Challenge.jpg