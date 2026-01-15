Los ganadores del UAE FoodTech Challenge 2026 se unirán al ecosistema nacional de tecnología agrícola y apoyarán la seguridad alimentaria mundial

Un concurso mundial de innovación agroalimentaria nombra a cuatro empresas emergentes ganadoras durante la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi.

HyveGeo, Permia Sensing, Flybox y Akorn Technology compartirán 2 millones de dólares para implementar soluciones piloto y escalar en los Emiratos Árabes Unidos y el Sur Global.

ABU DABI, EAU, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La tercera edición del UAE FoodTech Challenge, una competición global que identifica y amplía las innovaciones en tecnología agrícola más prometedoras del mundo, concluyó en la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi con el anuncio de cuatro empresas emergentes ganadoras:

Categoría: Producción de alimentos climáticamente inteligente

Permia Sensing utiliza inteligencia artificial, sensores bioacústicos e imágenes de drones para monitorear la salud de los árboles. Esta tecnología, que ya cubre más de 15.000 hectáreas de plantaciones de palma en Sri Lanka, ofrece detección temprana de factores de estrés, como la deshidratación y las plagas, lo que permite a los agricultores aumentar la producción y reducir el desperdicio. Ahora planean colaborar con socios locales para perfeccionar y adaptar su solución a los Emiratos Árabes Unidos y ampliar su aplicación en Oriente Medio.

HyveGeo convierte los residuos agrícolas en biocarbón rico en carbono y luego lo enriquece con microbios para crear un mejorador de suelos de alto rendimiento. Este enfoque circular, basado en la naturaleza, ya lo utilizan agricultores y gestores de paisajes de los EAU, transformando suelos áridos y desérticos en tierras fértiles y cultivables. Como ganadores, planean ampliar su investigación y lanzar proyectos piloto en mercados del Sur Global.

Categoría: Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos

Akorn Technology produce un recubrimiento comestible natural para frutas y verduras, que incluye una proteína vegetal para retardar la maduración, una cera para reducir la pérdida de humedad y un aceite vegetal para conservar el color. Su solución ya se utiliza en Egipto y Ghana para prolongar la vida útil de los productos y reducir las pérdidas poscosecha, y ahora se optimizará para su uso en los Emiratos Árabes Unidos y en las zonas áridas de la región.

Flybox utiliza las larvas de la mosca soldado negra para convertir subproductos agrícolas en proteínas y fertilizantes de alta calidad, a la vez que reducen los residuos que se envían a los vertederos. Alojadas en contenedores de transporte, su solución económica y autónoma se utiliza actualmente en Uganda, Kenia y Nigeria, y ahora se lanzará en los Emiratos Árabes Unidos. Se planea colaborar con socios locales de gestión de residuos para implementarla a gran escala.

De un grupo inicial de 1.215 propuestas de 113 países, diez finalistas avanzaron a la fase final del concurso, donde presentaron sus soluciones en directo ante un jurado internacional compuesto por líderes y expertos en sistemas alimentarios, sostenibilidad, inversión y desarrollo internacional. Tras la evaluación, las cuatro empresas ganadoras se anunciaron durante una ceremonia de premios en el escenario principal de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi.

Rima Al Mokarrab, presidente de Tamkeen y copresidente del FoodTech Challenge, señaló:

"Construir sistemas alimentarios resilientes y seguros es fundamental para la visión a largo plazo de los EAU de un futuro próspero. Los últimos ganadores del UAE FoodTech Challenge se unen a una creciente comunidad de ganadores anteriores, quienes desde entonces han recaudado más de 48 millones de dólares en financiación de seguimiento y han puesto en marcha más de 50 proyectos piloto en los EAU y otros mercados. Al comenzar esta nueva etapa de su trayectoria, el apoyo de nuestra red de socios y el ecosistema de innovación de clase mundial de los EAU servirán como plataforma de lanzamiento para sus soluciones, permitiéndoles contribuir a sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles en los EAU, el sur global y en todo el mundo".

Los cuatro equipos compartirán un premio de 2 millones de dólares y serán invitados a escalar sus soluciones en los EAU, donde recibirán apoyo en especie personalizado, que incluye oportunidades piloto, acceso a centros de investigación, orientación para la entrada al mercado, mentoría y presentación de inversores a través de una extensa red de socios locales e internacionales. Desde esta base, los ganadores trabajarán para implementar y escalar sus soluciones en mercados clave del sur global, impulsando sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles.

Fatema Almulla, especialista sénior en desarrollo de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Corte Presidencial de los EAU, declaró:

"Los Emiratos Árabes Unidos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo internacional, y la innovación agrícola es un elemento central de su compromiso global. A través del UAE FoodTech Challenge, las empresas ganadoras se integran en un ecosistema de desarrollo consolidado, donde tecnologías avanzadas, liderazgo político y experiencia global se unen para acelerar soluciones desde el proyecto piloto hasta la escala. Así es como la innovación se traduce en un impacto medible, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta las regiones vulnerables al clima en todo el mundo".

El FoodTech Challenge de este año está organizado por la Oficina de Asuntos Internacionales de la Corte Presidencial de los EAU y Tamkeen, en colaboración con la Fundación Gates, ne'ma (Iniciativa Nacional contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos) y Silal. La cohorte finalista representa una amplia gama de enfoques para la innovación en sistemas alimentarios, incluyendo tecnologías avanzadas para la conservación poscosecha, la conversión de residuos en valor, la agricultura de precisión y la producción de alimentos eficiente en el uso de recursos.

Shelly Sundberg, subdirectora de Sistemas Alimentarios Adaptativos y Equitativos de la Fundación Gates, afirmó:

"El UAE FoodTech Challenge desempeña un papel importante en el desarrollo de soluciones prácticas, escalables y accesibles que puedan fortalecer la seguridad alimentaria en las poblaciones desatendidas y vulnerables al clima. En la Fundación Gates, nos enorgullece apoyar iniciativas que traducen la innovación en un impacto real, ayudando a los sistemas alimentarios a reducir las pérdidas, mejorar la sostenibilidad y ampliar el acceso a alimentos seguros, asequibles y nutritivos. Estos son esenciales para construir sistemas alimentarios más resilientes frente a las presiones climáticas y económicas".

Khuloud Nowais, director de Sostenibilidad de la Fundación Emirates y secretario general del Comité Directivo de ne'ma, dijo:

"Ver el calibre de los ganadores de este año y la diversidad de sus soluciones ha sido verdaderamente inspirador. Como juez, ha sido alentador presenciar la creciente sofisticación de las soluciones que abordan los desafíos de la pérdida y el desperdicio de alimentos. En ne'ma, nos enorgullece apoyar iniciativas que convierten las ideas en un impacto práctico y duradero para los sistemas alimentarios".

El UAE FoodTech Challenge Iidentifica y acelera soluciones tecnológicas agroalimentarias que impulsan la producción de alimentos y reducen la pérdida y el desperdicio de alimentos en entornos áridos y cada vez más afectados por el clima. Al atraer innovaciones tecnológicas que puedan perfeccionarse en los EAU y expandirse internacionalmente, el concurso apoya directamente las ambiciones de seguridad alimentaria a largo plazo de los EAU y contribuye a la resiliencia del sistema alimentario global.

