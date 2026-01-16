Die Gewinner der UAE FoodTech Challenge 2026 werden Teil des nationalen Agrotech-Ökosystems und unterstützen die globale Ernährungssicherheit

Globaler Innovationswettbewerb für die Agrar- und Ernährungswirtschaft kürt während der Abu Dhabi Sustainability Week vier Gewinner-Start-ups.

HyveGeo, Permia Sensing, Flybox und Akorn Technology teilen sich 2 Mio. USD, um Lösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im globalen Süden zu testen und zu skalieren.

ABU DHABI, VAE, 16. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die dritte Ausgabe der UAE FoodTech Challenge, ein globaler Wettbewerb, der die vielversprechendsten Agrartechnologie-Innovationen der Welt identifiziert und skaliert, endete auf der Abu Dhabi Sustainability Week mit der Bekanntgabe vier siegreicher Start-ups:

Kategorie: Klimagerechte Nahrungsmittelproduktion

Permia Sensing nutzt KI, bioakustische Sensoren und Drohnenbilder zur Überwachung der Baumgesundheit. Die Technologie, die bereits auf über 15.000 Hektar Palmenplantagen in Sri Lanka eingesetzt wird, ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Stressfaktoren wie Austrocknung und Schädlingsbefall, sodass die Landwirte ihre Erträge steigern und Ausschuss verringern können. Geplant ist nun die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, um die Lösung für die VAE zu verfeinern und lokal anzupassen und ihre Anwendung auf den gesamten Nahen Osten auszuweiten.

HyveGeo verwandelt landwirtschaftliche Abfälle in eine kohlenstoffreiche Biokohle und reichert sie anschließend mit Mikroben an, um einen leistungsstarken Bodenverbesserer zu schaffen. Dieser naturbasierte Kreislaufansatz wird bereits von Landwirten und Landschaftspflegern in den Vereinigten Arabischen Emiraten genutzt, um trockene Wüstenböden in fruchtbares Ackerland zu verwandeln. Als Gewinner plant das Unternehmen, seine Forschung auszuweiten und Pilotprojekte in Märkten des globalen Südens zu starten.

Kategorie: Verringerung von Nahrungsmittelverlusten und -ausschuss

Akorn Technology stellt eine natürliche, essbare Beschichtung für Obst und Gemüse her, die ein pflanzliches Protein zur Verlangsamung der Reifung, ein Wachs zur Verringerung des Feuchtigkeitsverlustes und ein pflanzliches Öl zur Erhaltung der Farbe enthält. Seine Lösung wird bereits in Ägypten und Ghana eingesetzt, um die Haltbarkeit von Produkten zu verlängern und Nachernteverluste zu verringern. Sie wird nun für den Einsatz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in trockenen Gebieten in der gesamten Region optimiert.

Flybox nutzt die Larven der Schwarzen Soldatenfliege, um landwirtschaftliche Nebenprodukte in hochwertiges Eiweiß und Dünger umzuwandeln und gleichzeitig die Abfallmenge auf der Deponie zu verringern. Die in Schiffscontainern untergebrachte, netzunabhängige und kostengünstige Lösung wird derzeit in Uganda, Kenia und Nigeria eingesetzt und soll nun auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeführt werden. Dabei ist eine Zusammenarbeit mit lokalen Partnern aus der Abfallwirtschaft geplant, um sie in großem Maßstab einzusetzen.

Von den ursprünglich 1.215 Einsendungen aus 113 Ländern kamen zehn Finalisten in die Endrunde des Wettbewerbs und präsentierten ihre Lösungen in Live-Pitches vor einer internationalen Jury, die sich aus hochrangigen Führungskräften und Experten für Nahrungsmittelsysteme, Nachhaltigkeit, Investitionen und internationale Entwicklung zusammensetzte. Nach der Bewertung wurden die vier siegreichen Start-ups im Rahmen einer Preisverleihung auf der Hauptbühne der Abu Dhabi Sustainability Week bekanntgegeben.

Rima Al Mokarrab, Vorsitzende von Tamkeen und Ko-Vorsitzende der FoodTech Challenge, bemerkte dazu:

„Der Aufbau widerstandsfähiger und sicherer Nahrungsmittelsysteme ist von zentraler Bedeutung für die langfristige Vision der VAE für eine gedeihliche Zukunft. Die jüngsten Gewinner der UAE FoodTech Challenge reihen sich in eine wachsende Gemeinschaft früherer Preisträger ein, die seither über 48 Mio. USD an Folgefinanzierung aufgebracht und mehr als 50 Pilotprojekte in den VAE und anderen Märkten gestartet haben. Die Unterstützung durch unser Partnernetzwerk und das erstklassige Innovations-Ökosystem der VAE wird ihnen in der nächsten Phase ihres Weges als Startrampe für ihre Lösungen dienen und sie in die Lage versetzen, zu widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Nahrungsmittelsystemen in den VAE, im globalen Süden und weltweit beizutragen."

Die vier Teams teilen sich einen Preis in Höhe von 2 Mio. USD und werden eingeladen, ihre Lösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verwirklichen, wo sie maßgeschneiderte Unterstützung in Form von Sachleistungen erhalten, darunter Pilotmöglichkeiten, Zugang zu Forschungseinrichtungen, Anleitung für den Markteintritt, Mentoring und die Vermittlung von Investoren durch ein umfangreiches Netz lokaler und internationaler Partner. Auf dieser Grundlage werden die Gewinner daran arbeiten, ihre Lösungen auf den wichtigsten Märkten des globalen Südens einzusetzen und zu verbreiten, um widerstandsfähigere und nachhaltigere Nahrungsmittelsysteme zu unterstützen.

Fatema Almulla, leitende Expertin für Entwicklung, Büro für internationale Angelegenheiten am Präsidentenhof der VAE, sagte:

„Die VAE spielen eine führende Rolle in der internationalen Entwicklung, wobei die landwirtschaftliche Innovation im Mittelpunkt ihres globalen Engagements steht. Durch die UAE FoodTech Challenge werden die siegreichen Start-ups in ein bewährtes Entwicklungsökosystem eingebettet, in dem fortschrittliche Technologien, strategische Führung und globales Fachwissen zusammenkommen, um Lösungen von der Pilotphase bis zur maßstabsgerechten Größe zu beschleunigen. So wird Innovation in messbare Wirkung umgesetzt, von den Vereinigten Arabischen Emiraten bis hin zu klimatisch gefährdeten Regionen weltweit."

Die diesjährige FoodTech Challenge wird vom Büro für internationale Angelegenheiten am Präsidentenhof der VAE und Tamkeen in Zusammenarbeit mit der Gates Foundation, ne'ma (The National Food Loss and Waste Initiative) und Silal organisiert. Die Finalisten repräsentieren ein breites Spektrum an Ansätzen für Innovationen im Nahrungsmittelsystem, darunter fortschrittliche Technologien für die Konservierung nach der Ernte, die Umwandlung von Abfällen in Wertstoffe, Präzisionslandwirtschaft und ressourceneffiziente Lebensmittelproduktion.

Shelly Sundberg, stellvertretende Direktorin für anpassungsfähige und gerechte Nahrungsmittelsysteme bei der Gates Foundation, sagte:

„Die UAE FoodTech Challenge spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung praktischer, skalierbarer und zugänglicher Lösungen, die die Ernährungssicherheit unterversorgter und klimatisch anfälliger Bevölkerungsgruppen verbessern können. Die Gates Foundation ist stolz darauf, Initiativen zu unterstützen, die Innovationen in die Praxis umsetzen und dabei helfen, Nahrungsmittelverluste zu reduzieren, die Nachhaltigkeit zu verbessern und den Zugang zu sicheren, erschwinglichen und nahrhaften Lebensmitteln zu erweitern. Diese sind für den Aufbau widerstandsfähigerer Nahrungsmittelsysteme angesichts des klimatischen und wirtschaftlichen Drucks unerlässlich."

Khuloud Nowais, leitender Nachhaltigkeitsbeauftragter der Emirates Foundation und Generalsekretär des ne'ma-Lenkungsausschusses, sagte:

„Es war wirklich inspirierend, das Kaliber der diesjährigen Gewinner und die Vielfalt ihrer Lösungen zu sehen. Als Jurymitglied war es ermutigend zu sehen, wie sich die Lösungen zur Bewältigung von Nahrungsmittelverlusten und -verschwendung immer weiter verfeinern. Wir bei ne'ma sind stolz darauf, Initiativen zu unterstützen, die Ideen in umsetzbare Maßnahmen umwandeln, die nachhaltige Auswirkungen auf die Nahrungsmittelsysteme haben."

Die UAE FoodTech Challenge identifiziert und beschleunigt technologische Lösungen für die Agrar- und Ernährungswirtschaft, die die Nahrungsmittelproduktion steigern und Nahrungsmittelverluste und -verschwendung in trockenen und zunehmend klimatisch belasteten Gebieten verringern. Durch die Förderung technologieorientierter Innovationen, die in den VAE weiterentwickelt und international verbreitet werden können, unterstützt der Wettbewerb direkt die langfristigen Ziele der VAE im Bereich der Nahrungsmittelsicherheit und trägt zur Widerstandsfähigkeit des globalen Nahrungsmittelsystems bei.

Weitere Informationen über die FoodTech Challenge finden Sie unter: www.foodtechchallenge.com

Die YouTube-Videos der Gewinner finden Sie hier:

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2862529/The_UAE_FoodTech_Challenge.jpg