VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. ANUNCIA PRECIFICAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA INICIAL DE US$ 100 MILHÕES

NOVA YORK, 5 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Vernal Capital Acquisition Corp. (NYSE: VECA) ("Vernal") anunciou a precificação de sua oferta pública inicial (o "IPO") de 10.000.000 de unidades a US$ 10,00 por unidade. A previsão é que as ações comecem a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York ("NYSE") sob o código "VECAU" a partir de 6 de maio de 2026. Cada unidade consiste em uma ação ordinária e um direito de receber um quarto de uma ação ordinária após a consumação de uma combinação de negócios inicial. Ao serem negociadas separadamente, espera-se que as ações ordinárias e os direitos sejam listados na NYSE sob os códigos "VECA" e "VECAR", respectivamente.

A D. Boral Capital LLC está atuando como única gestora líder da operação (sole book-running manager). Os subscritores têm uma opção de 45 dias para adquirir até 1.500.000 unidades adicionais, a fim de cobrir eventuais sobrealocações. A oferta deverá ser concluída em 7 de maio de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

A declaração de registro desses títulos foi considerada válida pela SEC em 5 de maio de 2026. A oferta é feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto podem ser obtidas com a D. Boral Capital LLC, 590 Madison Ave., 39th Floor, New York, New York 10022, por telefone em (212) 970-5150 ou por e-mail em [email protected].

Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou de compra, nem haverá qualquer venda onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários aplicáveis.

Sobre a Vernal

A Vernal é uma empresa de propósito específico constituída com o objetivo de realizar uma fusão, permuta de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios semelhante com uma ou mais empresas. A busca da Vernal não se limitará a um setor específico ou a uma determinada região geográfica.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", incluindo declarações relativas à oferta pública inicial (IPO) da Vernal. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais divirjam materialmente. Não é possível garantir que a oferta será concluída nos termos descritos, ou que será concluída de fato. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, além do controle da Vernal, incluindo aquelas na seção de Fatores de Risco da declaração de registro da Vernal protocolada na SEC. Cópias estão disponíveis no site da SEC, www.sec.gov. A Vernal isenta-se de qualquer obrigação de divulgar publicamente atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas para refletir qualquer mudança nas expectativas da Vernal, exceto conforme exigido por lei.

Contato

Binghan Yi, CFO

[email protected]

www.vernalspac.com

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FONTE Vernal Capital Acquisition Corp.