VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. ANUNCIA EL PRECIO DE SU OFERTA PÚBLICA INICIAL POR VALOR DE 100 MILLONES DE DÓLARES

NUEVA YORK, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Vernal Capital Acquisition Corp. (NYSE: VECA) ("Vernal") anunció el precio de su oferta pública inicial ("IPO") de 10.000.000 de unidades a 10,00 dólares por unidad. Se prevé que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo "VECAU" a partir del 6 de mayo de 2026. Cada unidad está compuesta por una acción ordinaria y un derecho a recibir una cuarta parte de una acción ordinaria una vez que se haya completado una combinación inicial de negocios. Una vez que coticen por separado, se prevé que las acciones ordinarias y los derechos se coticen en la NYSE con los símbolos "VECA" y "VECAR", respectivamente.

D. Boral Capital LLC actúa como único gestor de la operación. Los suscriptores disponen de una opción de 45 días para adquirir hasta 1.500.000 unidades adicionales con el fin de cubrir cualquier sobreasignación. Se prevé que la oferta se cierre el 7 de mayo de 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) declaró efectiva la declaración de registro de estos valores el 5 de mayo de 2026. La oferta se realiza exclusivamente mediante folleto. Se pueden solicitar ejemplares del folleto en D. Boral Capital LLC, 590 Madison Ave., 39th Floor, Nueva York, Nueva York 10022, por teléfono al (212) 970-5150 o por correo electrónico a [email protected].

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o de compra, ni se llevará a cabo ninguna venta en los casos en que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o autorización según la legislación aplicable en materia de títulos valores.

Acerca de Vernal

Vernal es una sociedad de propósito especial constituida con el fin de llevar a cabo una fusión, un canje de acciones, una adquisición de activos, una compra de acciones, una reorganización o cualquier otra operación de combinación de negocios similar con una o varias empresas. La búsqueda de objetivos de Vernal no se limitará a un sector o una región geográfica en particular.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", incluidas declaraciones relativas a la oferta pública inicial (IPO) de Vernal. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente. No se puede garantizar que la oferta se lleve a cabo en los términos descritos, ni que se lleve a cabo en absoluto. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones que escapan al control de Vernal, incluidas las que figuran en la sección "Factores de riesgo" de la declaración de registro de Vernal presentada ante la SEC. Las copias están disponibles en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. Vernal se exime de cualquier obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las declaraciones prospectivas para reflejar cualquier cambio en sus expectativas, salvo en los casos en que lo exija la ley.

Contacto

Binghan Yi, director financiero

[email protected]

www.vernalspac.com

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FUENTE Vernal Capital Acquisition Corp.