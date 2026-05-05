VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. Aankondiging van de prijsstelling van een initiële openbare aanbieding van 100 miljoen USD

NEW YORK, 6 mei 2026 /PRNewswire/ -- Vernal Capital Acquisition Corp. (NYSE: VECA) ("Vernal") kondigde de prijsstelling van haar initiële openbare aanbieding (de "IPO") van 10.000.000 eenheden aan op $ 10,00 per eenheid. De eenheden zullen naar verwachting vanaf 6 mei 2026 worden verhandeld op de New York Stock Exchange (NYSE) onder de naam VECAU. Elke eenheid bestaat uit één gewoon aandeel en één recht om een kwart van een gewoon aandeel te ontvangen bij de voltooiing van een initiële bedrijfscombinatie. Bij afzonderlijke handel worden de gewone aandelen en rechten naar verwachting op de NYSE genoteerd onder respectievelijk "VECA" en "VECAR".

D. Boral Capital LLC treedt op als enige book-running manager van het aanbod. De underwriters hebben een optie van 45 dagen om maximaal 1.500.000 extra eenheden te kopen om eventuele overtoewijzingen te dekken. De transactie zal naar verwachting op 7 mei 2026 worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden.

Een registratieverklaring voor deze effecten werd door de SEC op 5 mei 2026 van kracht verklaard. Het aanbod wordt uitsluitend gedaan door middel van een prospectus. Kopieën van het prospectus kunnen worden verkregen bij D. Boral Capital LLC, 590 Madison Ave., 39th Floor, New York, New York 10022, telefonisch op (212) 970-5150 of per e-mail op [email protected].

Dit persbericht vormt geen aanbod om te verkopen of te kopen, noch zal er een verkoop plaatsvinden wanneer een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn vóór de registratie of kwalificatie op grond van de toepasselijke effectenwetgeving.

Over Vernal

Vernal is een zogenaamde 'blank check company', opgericht om een fusie, aandelenruil, activa-overname, aandelenkoop, reorganisatie of soortgelijke zakelijke combinatie met een of meer bedrijven tot stand te brengen. Het doelwitonderzoek van Vernal zal niet beperkt zijn tot een bepaalde industrie of geografische regio.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen", waaronder verklaringen met betrekking tot de beursgang van Vernal. Deze verklaringen zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen. Er kan geen garantie worden gegeven dat het aanbod zal worden voltooid op de beschreven voorwaarden, of helemaal niet. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan talrijke voorwaarden die buiten de controle van Vernal liggen, waaronder die in de sectie Risicofactoren van de bij de SEC ingediende registratieverklaring van Vernal. Kopieën zijn beschikbaar op de website van de SEC, www.sec.gov. Vernal wijst elke verplichting af om updates of herzieningen van toekomstgerichte verklaringen openbaar te maken om eventuele veranderingen in de verwachtingen van Vernal weer te geven, tenzij dit wettelijk vereist is.

Contact

Binghan Yi, CFO

[email protected]

www.vernalspac.com

