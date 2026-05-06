Vernal Capital Acquisition Corp.宣佈1億美元首次公開發行定價

紐約2026年5月6日 /美通社/ -- Vernal Capital Acquisition Corp.（NYSE: VECA，以下簡稱「Vernal」）宣佈，其首次公開發行(IPO)定價為1000萬個單位，每單位售價10.00美元。上述單位將於2026年5月6日起在紐約證券交易所(NYSE)上市交易，交易代碼為VECAU。每單位包含1股普通股加1份認股權（持有人可在首次業務合併完成時兌換四分之一股普通股）。普通股與認股權分開單獨交易後，預計將分別以代碼VECA和VECAR在紐交所掛牌。

本次發行的獨家簿記管理者為D. Boral Capital LLC。承銷商擁有45天超額配售選擇權，可額外認購至多150萬個單位，以滿足超額配售需求。本次發行預計於2026年5月7日完成交割，前提是滿足慣例交割條件。

美國證券交易委員會(SEC)已於2026年5月5日宣佈本次證券的註冊聲明生效。本次發行僅通過招股說明書的方式進行。招股說明書副本可向D. Boral Capital LLC索取，地址：美國紐約州紐約市麥迪遜大道590號39層，郵編10022；電話：(212) 970-5150；電郵：[email protected]。

本新聞稿不構成證券出售或購買要約，在根據相關證券法註冊或核准前，亦不得在相關要約、招攬或出售屬非法行為的地區進行證券交易。

關於Vernal

Vernal是一家空白支票公司，旨在與一家或多家企業完成合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併。公司的目標搜尋範圍不局限於特定行業或地區。

前瞻性陳述

本新聞稿包含「前瞻性陳述」，包括有關Vernal本次IPO的相關陳述。該等陳述受風險與不確定性影響，可能導致實際結果與陳述存在重大差異。無法保證本次發行將按所述條款完成，或最終能否完成。前瞻性陳述受多項非Vernal可控制條件約束，包括Vernal向美國SEC提交的註冊聲明中「風險因素」章節所列事項。相關文件可在SEC官網（www.sec.gov）查閱。除非法律要求，Vernal無義務公開發佈前瞻性陳述的更新或修訂內容，以反映其預期變化。

聯繫人

Binghan Yi

首席財務官

電郵：[email protected]

官網：www.vernalspac.com

SOURCE Vernal Capital Acquisition Corp.