VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. TETAPKAN HARGA IPO SENILAI USD 100 JUTA

NEW YORK, 6 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Vernal Capital Acquisition Corp. (NYSE: VECA) ("Vernal") menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sebanyak 10.000.000 saham dengan harga USD 10,00 per saham. Saham tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York (NYSE) dengan kode "VECAU" pada 6 Mei 2026. Setiap saham terdiri atas satu saham biasa dan satu hak untuk memperoleh seperempat saham biasa setelah penggabungan bisnis tahap awal selesai. Setelah diperdagangkan secara terpisah, saham biasa dan hak tersebut masing-masing akan tercatat di NYSE dengan kode "VECA" dan "VECAR".

D. Boral Capital LLC bertindak sebagai satu-satunya penjamin emisi utama dalam IPO ini. Penjamin emisi juga memiliki opsi selama 45 hari untuk membeli hingga 1.500.000 saham tambahan guna memenuhi kelebihan permintaan (over-allotment). IPO ini dijadwalkan selesai pada 7 Mei 2026 setelah mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pendaftaran atas efek tersebut telah dinyatakan efektif oleh U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) pada 5 Mei 2026. Penawaran dilakukan melalui prospektus yang disediakan D. Boral Capital LLC di 590 Madison Ave., Lantai 39, New York, NY 10022, melalui telepon (212) 970-5150 atau surel [email protected] .

Rilis berita ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau membeli efek. Penawaran efek tidak dilakukan di wilayah yang melarangnya karena belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Tentang Vernal

Vernal merupakan blank check company yang terbentuk dalam rangka melakukan merger, pertukaran saham, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi, atau penggabungan bisnis serupa dengan satu atau lebih perusahaan. Target Vernal tidak terbatas pada sektor industri atau wilayah geografis tertentu.

Pernyataan Prospektif (Forward-Looking Statements)

Rilis berita ini mengandung "pernyataan prospektif", termasuk IPO Vernal. Pernyataan tersebut mengandung risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material. Tidak ada jaminan bahwa IPO akan berlangsung sesuai rencana atau bahkan terlaksana. Pernyataan ini juga dipengaruhi berbagai faktor di luar kendali Vernal, termasuk yang tercantum dalam bagian Faktor Risiko pada dokumen pendaftaran di SEC. Informasi tersebut tersedia di situs SEC, www.sec.gov . Vernal tidak berkewajiban memperbarui pernyataan prospektif, kecuali diwajibkan oleh hukum.

