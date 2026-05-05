VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. ANNONCE LA FIXATION DU PRIX DU PREMIER APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE DE 100 MILLIONS DE DOLLARS

NEW YORK, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Vernal Capital Acquisition Corp. (NYSE : VECA) (« Vernal ») a annoncé le prix de son premier appel public à l'épargne (l'« IPO ») de 10 000 000 d'unités à 10,00 $ l'unité. Les unités devraient être négociées à la Bourse de New York (« NYSE ») sous le mnémo « VECAU » à partir du 6 mai 2026. Chaque unité se compose d'une action ordinaire et d'un droit de recevoir un quart d'une action ordinaire lors de la réalisation d'un premier regroupement d'entreprises. Lors de la négociation séparée, les actions ordinaires et les droits devraient être cotés à la Bourse de New York sous les mnémos « VECA » et « VECAR », respectivement.

D. Boral Capital LLC agit en tant qu'unique teneur de livres de l'offre. Les souscripteurs disposent d'une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 1 500 000 unités supplémentaires afin de couvrir d'éventuelles surallocations. L'offre devrait être clôturée le 7 mai 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Une déclaration d'enregistrement pour ces titres a été déclarée effective par la SEC le 5 mai 2026. L'offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus auprès de D. Boral Capital LLC, 590 Madison Ave, 39th Floor, New York, New York 10022, par téléphone au (212) 970-5150 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected].

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'achat, et il n'y aura pas de vente lorsqu'une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Vernal

Vernal est une société en blanc constituée pour effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. La recherche ciblée de Vernal ne se limitera pas à un secteur d'activité ni à une région géographique particulière.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant l'IPO de Vernal. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient entraîner des différences sensibles avec les résultats réels. Aucune garantie ne peut être donnée que l'offre sera réalisée ou qu'elle le sera dans les conditions décrites. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions qui échappent au contrôle de Vernal, notamment celles qui figurent dans la section « Facteurs de risque » de la déclaration d'enregistrement de Vernal auprès de la SEC. Des copies sont disponibles sur le site web de la SEC, www.sec.gov. Vernal décline toute obligation de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives afin de refléter tout changement dans les attentes de Vernal, sauf si la loi l'exige.

Contact

Binghan Yi, directeur financier

[email protected]

www.vernalspac.com

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