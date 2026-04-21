VF Corporation firma parceria com a Nedap para garantir visibilidade total do estoque em toda a sua rede global de lojas

GROENLO, Países Baixos, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Nedap (AMS:NEDAP), líder em visibilidade de estoque por item, anunciou hoje uma parceria com a VF Corporation (NYSE: VFC), líder global em vestuário, calçados e equipamentos, cujo portfólio de marcas famosas de estilo de vida ativo e ao ar livre inclui The North Face®, Vans® e Timberland®. No âmbito da parceria, a VF Corporation implementará o Nedap Inventory Engine em todo o seu portfólio de marcas e em mais de 1.500 lojas, criando uma base mais sólida para a visibilidade total do estoque e operações de varejo mais integradas e orientadas por dados.

VF Corporation

A implementação terá início no segundo trimestre de 2026 com a marca The North Face e gradualmente será estendida a outras marcas da VF. Composta por marcas que se destacam pelo desempenho, design sofisticado e inovação, a VF atende consumidores do mundo todo em segmentos que abrangem estilos de vida ao ar livre, esportivos e de vestuário profissional.

Criação de uma visão unificada do estoque

A parceria apoia a meta da VF de criar uma visão única do estoque, baseada em uma perspectiva única e confiável do inventário em todas as suas operações. Com o Nedap Inventory Engine, a VF pretende aumentar a precisão dos estoques, melhorar a disponibilidade dos produtos e fortalecer o desempenho omnicanal em todas as regiões.

Além da implementação nas lojas, a VF ampliou a iniciativa para seus canais de distribuição, aumentando a visibilidade e apoiando as iniciativas de combate às atividades do mercado paralelo e do aumento de proteção da marca.

"Nossos consumidores desejam o mesmo nível de disponibilidade de produtos e atendimento, quer estejam comprando online, na loja física ou por meio de qualquer um dos nossos canais de contato com a marca", afirma Carsten Trenz, vice-presidente de Digital da VF Corporation. "A visibilidade unificada em todas as nossas operações nos permite oferecer essa consistência e fidelizar os clientes a longo prazo."

Hope Waldron, vice-presidente de Estratégia da Cadeia de Suprimentos da VF Corporation, acrescenta: "A ampliação do nosso programa de RFID para além das lojas, de modo a incluir centros de distribuição e fornecedores parceiros na origem, nos dá maior transparência em toda a nossa cadeia de suprimentos. Essa visibilidade melhora nossa capacidade de garantir a disponibilidade dos produtos, reforçar a proteção da marca e oferecer uma experiência mais consistente ao consumidor."

Por que a VF escolheu a Nedap

A VF escolheu a Nedap após um projeto-piloto bem-sucedido com uma solução alternativa; em seguida, a empresa reavaliou suas necessidades de longo prazo em termos de escalabilidade, arquitetura e suporte global. A Nedap foi escolhida com base nos seguintes aspectos:

A arquitetura de plataforma mais robusta, inovadora e preparada para o futuro

Um histórico comprovado de orientação e assessoria a organizações em implementações complexas de grande porte

Uma comunidade de usuários que promove a melhoria contínua e a inovação conjunta entre os principais varejistas

"No panorama atual do varejo, o comércio unificado só funciona quando as marcas podem contar com uma única fonte confiável e consistente de informações sobre seu estoque", afirma Hilbert Dijkstra, diretor-geral de varejo da Nedap. "A decisão da VF de investir em visibilidade de ponta a ponta reflete uma visão clara para o futuro: a capacidade de atender os consumidores de forma integrada em qualquer canal." "Por meio da inovação contínua de nossa plataforma, ajudamos a VF a atuar com confiança, agilidade e precisão."

Nedap no Setor de Varejo

A Nedap capacita os varejistas a transformar o movimento de estoque em informações em tempo real e resultados concretos. Nosso Inventory Engine integra a movimentação de itens entre lojas, centros de distribuição e fábricas, criando uma visão única e confiável do estoque para toda a cadeia de varejo. Desenvolvido com base em padrões globais abertos e aprovado pelas principais marcas mundiais, ele fornece informações úteis que aumentam a disponibilidade, melhoram a eficiência e evitam perdas. Com dezenas de milhares de lojas em operação, a Nedap fornece a infraestrutura em tempo real que mantém o comércio unificado em movimento.

Sobre a Nedap N.V.

A Nedap é líder em tecnologia de gêmeos digitais, fazendo a ponte entre os mundos físico e digital nos setores de saúde, pecuária, varejo e segurança. Por meio de nossa filosofia "Tecnologia para a Vida", criamos soluções sustentáveis e inovadoras que ajudam pessoas e organizações a ter sucesso em um mundo em constante mudança.

A Nedap conta com mais de 1.000 funcionários e opera em escala global. A empresa foi fundada em 1929 e está listada na Euronext Amsterdã desde 1947. A sede da empresa fica em Groenlo, nos Países Baixos.

Sobre a VF Corporation

A VF Corporation é um portfólio de marcas líderes no setor de atividades ao ar livre e esportivas, incluindo The North Face®, Vans® e Timberland®. A VF está empenhada em oferecer aos consumidores produtos inovadores que se destacam pelo desempenho e pelo design sofisticado, ao mesmo tempo em que proporciona valor sustentável e de longo prazo para seus funcionários, comunidades e acionistas. Para mais informações, acesse vfc.com.

Para mais informações, entre em contato com:

Ilse Protsman

Gerente de Comunicação de Marketing

Nedap

+31 6 55 41 51 67

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www.nedap-retail.com

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FONTE Nedap Inc.