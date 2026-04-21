Die VF Corporation geht eine Partnerschaft mit Nedap ein, um eine lückenlose Bestandsübersicht über ihr gesamtes weltweites Filialnetz zu ermöglichen

GROENLO, Niederlande, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Nedap (AMS:NEDAP), ein führender Anbieter von Lösungen für die Bestandsübersicht auf Artikelebene, gab heute eine Partnerschaft mit der VF Corporation (NYSE: VFC) bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung, dessen Portfolio an bekannten Marken für den Aktiv- und Outdoor-Lifestyle unter anderem The North Face®, Vans® und Timberland® umfasst. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die VF Corporation die Nedap Inventory Engine in ihrem gesamten Markenportfolio und in ihren über 1.500 Filialen einführen und damit eine solidere Grundlage für eine durchgängige Bestandsübersicht sowie einen reibungsloseren, datengesteuerten Einzelhandelsbetrieb schaffen.

VF Corporation

Die Einführung beginnt im zweiten Quartal 2026 mit The North Face und wird im Laufe der Zeit auf weitere VF-Marken ausgeweitet. Mit Marken, die für Leistung, anspruchsvolles Design und Innovation stehen, bedient VF Verbraucher weltweit in den Bereichen Outdoor, Activewear und Arbeitskleidung.

Aufbau einer einheitlichen Bestandsübericht

: Die Partnerschaft unterstützt das Ziel von VF, eine einheitliche Bestandsübersicht zu schaffen, die auf einer einzigen, verlässlichen Bestandsübersicht über alle Geschäftsbereiche hinweg basiert. Mit der Nedap Inventory Engine will VF die Bestandsgenauigkeit erhöhen, die Verfügbarkeit von Produkten verbessern und die Omnichannel-Leistung in allen Regionen stärken.

Zusätzlich zur Einführung in den Filialen hat VF die Initiative auf seine Vertriebskanäle ausgeweitet, um die Transparenz zu erhöhen und Maßnahmen gegen Graumarktaktivitäten sowie den Markenschutz zu unterstützen.

„Unsere Kunden erwarten das gleiche Maß an Produktverfügbarkeit und Service, egal ob sie online, im Laden oder über einen unserer Marken-Touchpoints einkaufen", sagt Carsten Trenz, VP of Digital bei der VF Corporation. „Eine einheitliche Transparenz über alle unsere Geschäftsbereiche hinweg ermöglicht es uns, diese Konsistenz zu gewährleisten und langfristige Kundenbindung aufzubauen."

Hope Waldron, VP of Supply Chain Strategy bei der VF Corporation, fügt hinzu: „Die Ausweitung unseres RFID-Programms über die Filialen hinaus auf Distributionszentren und Lieferantenpartner an der Quelle verschafft uns mehr Transparenz über unsere gesamte Lieferkette. Diese Transparenz verbessert unsere Fähigkeit, die Produktverfügbarkeit sicherzustellen, den Markenschutz zu stärken und ein einheitlicheres Kundenerlebnis zu bieten."

Darum hat VF sich für Nedap entschieden

VF entschied sich für Nedap nach einem erfolgreichen Pilotprojekt mit einer alternativen Lösung, woraufhin das Unternehmen seine langfristigen Anforderungen an Skalierbarkeit, Architektur und globalen Support neu bewertete. Die Entscheidung für Nedap basierte auf:

Der robustesten, innovativsten und zukunftssichersten Plattformarchitektur

Einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Begleitung und Beratung von Unternehmen bei komplexen, groß angelegten Rollouts

Einer Nutzergemeinschaft, die kontinuierliche Verbesserungen und gemeinsame Innovationen bei führenden Einzelhändlern vorantreibt

„In der heutigen Einzelhandelslandschaft funktioniert Unified Commerce nur, wenn Marken sich bei ihrem Bestand auf eine einzige, konsistente Quelle der Wahrheit verlassen können", sagt Hilbert Dijkstra, Managing Director Retail bei Nedap. „Die Entscheidung von VF, in durchgängige Transparenz zu investieren, spiegelt eine klare Zukunftsvision wider: die Fähigkeit, Verbraucher nahtlos über alle Kanäle hinweg zu bedienen. Durch die kontinuierliche Innovation unserer Plattform helfen wir VF, mit Zuversicht, Agilität und Präzision zu agieren."

Nedap im Einzelhandel

Nedap ermöglicht es Einzelhändlern, Bestandsbewegungen in Echtzeit-Einblicke und konkrete Ergebnisse umzuwandeln. Unsere Inventory Engine verknüpft die Warenbewegungen zwischen Filialen, Vertriebszentren und Fabriken und schafft so einen einheitlichen, zuverlässigen Überblick über den Lagerbestand für die gesamte Einzelhandelskette. Aufbauend auf offenen globalen Standards und im Vertrauen weltweit führender Marken liefert sie umsetzbare Informationen, die die Verfügbarkeit erhöhen, die Effizienz verbessern und Verluste verhindern. Mit Zehntausenden von Filialen im Einsatz bietet Nedap das Echtzeit-Backbone, das den Unified Commerce am Laufen hält.

Informationen zu Nedap N.V.

Nedap ist ein führender Anbieter von Digital-Twin-Technologie und schlägt eine Brücke zwischen der physischen und der digitalen Welt in den Bereichen Gesundheitswesen, Tierhaltung, Einzelhandel und Sicherheit. Im Rahmen unserer Philosophie „Technology for Life" entwickeln wir nachhaltige, zukunftsorientierte Lösungen, die Menschen und Organisationen dabei unterstützen, in einer sich ständig wandelnden Welt erfolgreich zu sein.

Nedap beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter und ist weltweit tätig. Das Unternehmen wurde 1929 gegründet und ist seit 1947 an der Euronext Amsterdam notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Groenlo, Niederlande.

Informationen zur VF Corporation

Die VF Corporation ist ein Portfolio führender Outdoor- und Aktivmarken, darunter The North Face®, Vans® und Timberland®. VF hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbrauchern innovative Produkte anzubieten, die auf Leistung und hochwertigem Design basieren, und gleichzeitig nachhaltigen und langfristigen Wert für seine Mitarbeiter, Gemeinden und Aktionäre zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie vfc.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Ilse Protsman

Leiterin der Marketingkommunikation

Nedap

+31 6 55 41 51 67

www.linkedin.com/in/ilse-protsman/

[email protected]

www.nedap-retail.com

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