VF 코퍼레이션, 네답과 파트너십 체결…글로벌 매장 전반의 엔드투엔드 재고 가시성 확보

그룬로, 네덜란드, 2026년 4월 21일 /PRNewswire/ -- 품목별 재고 가시성 분야의 리더인 네답(Nedap, AMS:NEDAP)이 4월 21일, 노스페이스(The North Face)®, 반스(Vans)®, 팀버랜드(Timberland)® 등 상징적인 액티브 및 아웃도어 라이프스타일 브랜드 포트폴리오를 보유한 글로벌 의류, 신발 및 장비 분야 리더 VF 코퍼레이션(VF Corporation, NYSE: VFC)과의 파트너십을 발표했다. 이번 협력의 일환으로 VF 코퍼레이션은 브랜드 포트폴리오 및 1500개 이상의 매장 전반에 네답 인벤토리 엔진(Nedap Inventory Engine)을 배포해 엔드투엔드 재고 가시성과 더욱 원활한 데이터 기반 리테일 운영을 위한 더욱 탄탄한 기반을 구축할 예정이다.

해당 배포는 2026년 2분기에 노스페이스를 시작으로, 시간이 지남에 따라 추가적인 VF 브랜드로 확장될 예정이다. 성능, 고급 디자인, 혁신에 뿌리를 둔 브랜드들을 통해 VF는 전 세계 소비자들에게 아웃도어, 액티브, 워크웨어 라이프스타일을 제공한다.

VF Corporation

통합 재고 현황 구축

이번 파트너십은 운영 전반에 걸쳐 단일하고 신뢰할 수 있는 뷰를 기반으로 재고에 대한 단일 뷰를 구축하려는 VF의 야심을 뒷받침한다. 네답 인벤토리 엔진을 통해 VF는 모든 지역에 걸쳐 재고 정확도를 높이고, 제품 가용성을 개선하며, 옴니채널 성과를 강화하는 것을 목표로 한다.

매장 출시 외에도 VF는 이니셔티브를 유통 채널로 확장해 가시성을 높이고 그레이 마켓 활동에 대응하며 브랜드 보호를 강화하는 노력을 지원하고 있다.

VF 코퍼레이션 디지털 부문의 카스텐 트렌츠(Carsten Trenz) 부사장은 "우리 소비자들은 온라인, 매장 내, 또는 브랜드 접점 모두에서 동일한 수준의 제품 가용성과 서비스를 기대한다"고 말했다. 이어 "운영 전반에 걸친 통합된 가시성을 통해 그러한 일관성을 제공하고 장기적인 고객 충성도를 구축할 수 있게 한다"고 덧붙였다.

VF 코퍼레이션 공급망 전략 부문의 호프 월드론(Hope Waldron) 부사장은 "매장을 넘어 소스 단계의 유통 센터와 공급업체 파트너까지 RFID 프로그램을 확장함으로써 전체 공급망 전반에 걸쳐 더 높은 투명성을 확보할 수 있다. 이러한 가시성은 제품 가용성을 보장하고, 브랜드 보호를 강화하며, 더 일관된 소비자 경험 제공 능력을 향상한다"고 덧붙였다.

VF가 네답을 선택한 이유

VF는 대체 솔루션을 사용한 성공적인 파일럿 이후 확장성, 아키텍처, 글로벌 지원에 대한 장기적인 요구 사항을 재평가한 끝에 네답을 선택했다. 네답은 다음과 같은 이유로 선정되었다.

가장 견고하고 혁신적이며 미래 지향적인 플랫폼 아키텍처

대규모 복잡한 롤아웃을 통해 조직을 안내하고 자문한 검증된 실적

선도적인 소매업체 전반에 걸쳐 지속적인 개선과 공유된 혁신을 이끄는 사용자 커뮤니티

네답 리테일 부문의 힐버트 데이크스트라(Hilbert Dijkstra) 매니징 디렉터는 "오늘날의 리테일 환경에서 통합 커머스는 브랜드들이 재고에 대한 하나의 일관된 신뢰 원천에 의존할 수 있을 때만 작동한다"고 말했다. 이어 "엔드투엔드 가시성에 투자하기로 한 VF의 결정은 어떤 채널에서도 소비자에게 원활하게 서비스를 제공할 수 있는 능력이라는 미래에 대한 명확한 비전을 반영한다. 플랫폼의 지속적인 혁신을 통해 VF가 자신감, 민첩성 및 정밀성을 갖추고 운영할 수 있도록 지원한다"고 덧붙였다.

리테일 분야의 네답

네답은 소매업체들이 재고 이동을 실시간 인사이트와 실질적인 결과로 전환할 수 있도록 지원한다. 네답의 인벤토리 엔진(Inventory Engine)은 매장, 유통 센터, 공장 전반의 품목 이동을 연결해 전체 리테일 체인을 위한 하나의 신뢰할 수 있는 재고 현황을 구축한다. 개방형 글로벌 표준을 기반으로 구축되어 세계 선도적인 브랜드들의 신뢰를 받고 있으며, 가용성을 높이고 효율성을 개선하며 손실을 방지하는 실행 가능한 인텔리전스를 제공한다. 수만 개의 매장이 운영 중인 네답은 통합 커머스가 계속 움직일 수 있도록 하는 실시간 중추를 제공한다.

네답 N.V. 소개

네답(Nedap N.V.)은 디지털 트윈 기술 분야의 리더로서 헬스케어, 축산업, 리테일, 보안 분야에서 물리적 세계와 디지털 세계를 연결한다. '생명을 위한 기술(Technology for Life)' 철학을 통해 끊임없이 변화하는 세계에서 사람과 조직이 성공할 수 있도록 돕는 지속 가능하고 미래 지향적인 솔루션을 만든다.

네답은 1000명 이상의 직원을 보유하고 있으며 글로벌 규모로 운영된다. 1929년에 설립된 이 회사는 1947년부터 유로넥스트 암스테르담(Euronext Amsterdam)에 상장되어 있으며, 본사는 네덜란드 그룬로에 위치한다.

VF 코퍼레이션 소개

VF 코퍼레이션은 노스페이스®, 반스®, 팀버랜드®를 포함한 선도적인 아웃도어 및 액티브 브랜드 포트폴리오다. VF는 퍼포먼스와 고급 디자인에 뿌리를 둔 혁신적인 제품을 소비자에게 제공하는 동시에 임직원, 지역 사회, 주주를 위한 지속 가능하고 장기적인 가치를 제공하는 데 헌신하고 있다. 자세한 내용은 vfc.com을 방문해 확인할 수 있다.

추가 정보 필요시 문의처:

일세 프로츠만(Ilse Protsman)

마케팅 커뮤니케이션 매니저

네답

+31 6 55 41 51 67

www.linkedin.com/in/ilse-protsman/

[email protected]

www.nedap-retail.com

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2960231/VF_Corporation_Nedap_Inc.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2685493/Nedap__Logo.jpg

SOURCE Nedap Inc.