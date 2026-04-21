VF Corporation se asocia con Nedap para lograr visibilidad de inventario de extremo a extremo en toda su red global de tiendas
Noticias proporcionadas porNedap Inc.
21 abr, 2026, 13:50 GMT
GROENLO, Países Bajos, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Nedap (AMS:NEDAP), líder en visibilidad de inventario a nivel de artículo, anunció hoy una asociación con VF Corporation (NYSE: VFC), líder mundial en prendas de vestir, calzado y equipamiento, cuya cartera de marcas icónicas de estilo de vida activo y al aire libre incluye a The North Face®, Vans® y Timberland®. Como parte de la colaboración, VF Corporation implementará Nedap Inventory Engine en toda su cartera de marcas y en más de 1.500 tiendas, con lo que creará una base más sólida para lograr una visibilidad integral del inventario y operaciones minoristas más ágiles y basadas en datos.
La implementación comienza en el segundo trimestre de 2026 con The North Face y, con el tiempo, se ampliará a las marcas adicionales de VF. Con marcas arraigadas en el rendimiento, el diseño sofisticado y la innovación, VF atiende a consumidores de todo el mundo en los estilos de vida al aire libre, activo y de ropa de trabajo.
Construyendo una visión unificada del inventario
La asociación respalda la ambición de VF de crear una visión única del inventario, sustentada en una fuente única y confiable de información de inventario a lo largo de todas sus operaciones. Con Nedap Inventory Engine, VF apunta a optimizar la precisión del inventario, mejorar la disponibilidad de los productos y fortalecer el rendimiento omnicanal en todas las regiones.
Además de la implementación en tiendas, VF ha expandido la iniciativa a sus canales de distribución, para mejorar la visibilidad y respaldar los esfuerzos para abordar las actividades del mercado gris y fortalecer la protección de la marca.
"Nuestros clientes esperan el mismo nivel de disponibilidad de productos y servicios, ya sea cuando compran en línea, en la tienda o a través de cualquiera de los puntos de contacto de nuestra marca", expresó Carsten Trenz, vicepresidente de Digital en VF Corporation. "Una visibilidad unificada en nuestras operaciones nos permite ofrecer esa consistencia y construir una lealtad del cliente a largo plazo".
Hope Waldron, vicepresidenta de Estrategia de la Cadena de Suministro de VF Corporation, añade: "Ampliar nuestro programa de RFID más allá de las tiendas para incluir centros de distribución y socios proveedores en el origen nos brinda una mayor transparencia en toda nuestra cadena de suministro. Esa visibilidad mejora nuestra capacidad para garantizar la disponibilidad de productos, reforzar la protección de la marca y ofrecer una experiencia del consumidor más consistente".
Por qué VF eligió a Nedap
VF seleccionó a Nedap tras una prueba piloto exitosa con una solución alternativa, después de la cual la empresa reevaluó sus requisitos a largo plazo en cuanto a escalabilidad, arquitectura y soporte global. La elección de Nedap se basó en:
- La arquitectura de plataforma más robusta, innovadora y preparada para el futuro
- Una trayectoria comprobada en orientar y asesorar a organizaciones en implementaciones complejas a gran escala
- Una comunidad de usuarios que impulsa la mejora continua y la innovación compartida entre las principales tiendas minoristas
"En el panorama minorista actual, el comercio unificado solo funciona cuando las marcas pueden confiar en una única fuente de información coherente sobre su inventario", afirma Hilbert Dijkstra, director general de Comercio Minorista en Nedap. "La decisión de VF de invertir en visibilidad de extremo a extremo refleja una visión clara para el futuro: la capacidad de atender a los consumidores de manera fluida en cualquier canal. A través de la innovación continua de nuestra plataforma, ayudamos a VF a operar con confianza, agilidad y precisión".
Nedap en el comercio minorista
Nedap permite a las tiendas minoristas convertir el movimiento de inventario en información en tiempo real y resultados concretos en el mundo real. Nuestro Inventory Engine conecta el movimiento de los artículos en las tiendas, centros de distribución y fábricas, para crear una visión única y confiable del inventario en toda la cadena minorista. Basado en estándares globales abiertos y avalado por las principales marcas del mundo, proporciona información accionable que aumenta la disponibilidad, mejora la eficiencia y previene pérdidas. Con decenas de miles de tiendas operativas, Nedap proporciona la base en tiempo real que mantiene el comercio unificado en movimiento.
Acerca de Nedap N.V.
Nedap es un líder en tecnología de gemelo digital, que conecta el mundo físico con el digital en los sectores de salud, ganadería, comercio minorista y seguridad. A través de nuestra filosofía "Technology for Life" (tecnología para la vida), creamos soluciones sostenibles y orientadas al futuro que ayudan a las personas y a las organizaciones a tener éxito en un mundo en constante cambio.
Nedap cuenta con más de 1.000 empleados y opera a nivel mundial. La empresa se fundó en 1929 y cotiza en Euronext Amsterdam desde 1947. Su sede principal se encuentra en Groenlo, Países Bajos.
Acerca de VF Corporation
VF Corporation es una cartera de marcas líderes en artículos deportivos y para actividades al aire libre, que incluye The North Face®, Vans® y Timberland®. VF se compromete a ofrecer a los consumidores productos innovadores, basados en el rendimiento y el diseño de alto nivel, a la vez que genera valor sostenible y a largo plazo para sus empleados, comunidades y accionistas. Para obtener más información, visite vfc.com.
