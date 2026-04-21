VF Corporation se asocia con Nedap para lograr una visibilidad integral del inventario en su red de tiendas
News provided byNedap Inc.
Apr 21, 2026, 03:00 ET
-VF Corporation se asocia con Nedap para lograr una visibilidad integral del inventario en toda su red global de tiendas
GROENLO, Países Bajos, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Nedap (AMS:NEDAP), un líder en visibilidad de inventario a nivel de artículo, anunció hoy una alianza con VF Corporation (NYSE: VFC), líder mundial en ropa, calzado y equipamiento, cuya catera de marcas icónicas de estilo de vida activo y al aire libre incluye The North Face®, Vans® y Timberland®. Como parte de esta colaboración, VF Corporation implementará el motor de inventario de Nedap en toda su cartera de marcas y en más de 1.500 tiendas, creando una base más sólida para una visibilidad integral del inventario y operaciones minoristas más fluidas y basadas en datos.
El despliegue comienza en el segundo trimestre de 2026 con The North Face y se extenderá a otras marcas de VF con el tiempo. Con marcas centradas en el rendimiento, el diseño de alta gama y la innovación, VF atiende a consumidores de todo el mundo en estilos de vida al aire libre, deportivos y de ropa de trabajo.
Creando una visión unificada del inventario
Esta alianza respalda la ambición de VF de crear una visión única del inventario, basada en una visión única y fiable del mismo en todas sus operaciones. Con el motor de inventario de Nedap, VF busca mejorar la precisión del inventario, aumentar la disponibilidad de productos y fortalecer el rendimiento omnicanal en todas las regiones.
Además del despliegue en tiendas, VF ha extendido la iniciativa a sus canales de distribución, mejorando la visibilidad y apoyando los esfuerzos para abordar las actividades del mercado gris y fortalecer la protección de la marca.
"Nuestros consumidores esperan el mismo nivel de disponibilidad de productos y servicio, ya sea que compren en línea, en tienda o a través de cualquiera de nuestros puntos de contacto con la marca", indicó Carsten Trenz, vicepresidente de Digital de VF Corporation. "La visibilidad unificada en todas nuestras operaciones nos permite proporcionar esa consistencia y fidelizar a nuestros clientes a largo plazo".
Hope Waldron, vicepresidenta de Estrategia de Cadena de Suministro de VF Corporation, añadió: "Ampliar nuestro programa RFID más allá de las tiendas para incluir centros de distribución y socios proveedores en origen nos brinda mayor transparencia en toda nuestra cadena de suministro. Esta visibilidad mejora nuestra capacidad para garantizar la disponibilidad de productos, fortalecer la protección de la marca y ofrecer una experiencia de cliente más consistente".
¿Por qué VF eligió Nedap?
VF seleccionó Nedap tras un exitoso programa piloto con una solución alternativa, después del cual la empresa reevaluó sus requisitos a largo plazo en cuanto a escalabilidad, arquitectura y soporte global. Nedap fue elegido por:
- La arquitectura de plataforma más robusta, innovadora y preparada para el futuro.
- Trayectoria comprobada en la orientación y el asesoramiento a organizaciones en implementaciones complejas a gran escala.
- Una comunidad de usuarios que impulsa la mejora continua y la innovación compartida entre los principales minoristas.
"En el panorama actual del comercio minorista, el comercio unificado solo funciona cuando las marcas pueden confiar en una única fuente de información fiable para su inventario", afirmó Hilbert Dijkstra, director general de Retail en Nedap. "La decisión de VF de invertir en visibilidad integral refleja una visión clara del futuro: la capacidad de atender a los consumidores sin problemas a través de cualquier canal. Mediante la continua innovación de nuestra plataforma, ayudamos a VF a operar con confianza, agilidad y precisión".
Nedap en el comercio minorista
Nedap permite a los minoristas convertir el movimiento de inventario en información en tiempo real y resultados concretos. Nuestro Motor de Inventario conecta el movimiento de artículos entre tiendas, centros de distribución y fábricas, creando una visión fiable del inventario para toda la cadena minorista. Basado en estándares globales abiertos y respaldado por las marcas líderes del mundo, ofrece información práctica que aumenta la disponibilidad, mejora la eficiencia y previene pérdidas. Con decenas de miles de tiendas operativas, Nedap proporciona la infraestructura en tiempo real que impulsa el comercio unificado.
Acerca de Nedap N.V.
Nedap es líder en tecnología de gemelos digitales, conectando el mundo físico y el digital en los sectores de salud, ganadería, comercio minorista y seguridad. A través de nuestra filosofía 'Tecnología para la Vida', creamos soluciones sostenibles e innovadoras que ayudan a personas y organizaciones a prosperar en un mundo en constante cambio.
Nedap cuenta con una plantilla de más de 1.000 empleados y opera a nivel mundial. La empresa fue fundada en 1929 y cotiza en Euronext Amsterdam desde 1947. Su sede central se encuentra en Groenlo, Países Bajos.
Acerca de VF Corporation
VF Corporation es un grupo de marcas líderes en ropa y accesorios para actividades al aire libre, incluyendo The North Face®, Vans® y Timberland®. VF se compromete a ofrecer a los consumidores productos innovadores que combinan rendimiento y diseño de alta calidad, a la vez que genera valor sostenible a largo plazo para sus empleados, comunidades y accionistas. Para más información, visite vfc.com.
