VF Corporation s'associe à Nedap pour obtenir une visibilité de bout en bout des stocks dans l'ensemble de son réseau mondial de magasins

GROENLO, Pays-Bas, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Nedap (AMS:NEDAP), leader de la visibilité des stocks au niveau des articles, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec VF Corporation (NYSE: VFC), un leader mondial des vêtements, des chaussures et des équipements dont le portefeuille de marques emblématiques dédiées aux loisirs actifs et à la vie en plein air comprend The North Face®, Vans® et Timberland®. Dans le cadre de cette collaboration, VF Corporation déploiera le moteur d'inventaire Nedap dans l'ensemble de son portefeuille de marques et dans plus de 1 500 magasins, créant ainsi une base plus solide pour une visibilité de l'inventaire de bout en bout et des opérations de vente au détail plus transparentes et basées sur les données.

VF Corporation

Le déploiement commence au deuxième trimestre 2026 avec The North Face et s'étendra à d'autres marques de VF au fil du temps. Avec des marques qui se distinguent par leur performance, leur design raffiné et leur esprit d'innovation, VF s'adresse aux consommateurs du monde entier dans les domaines des activités de plein air, des loisirs actifs et des vêtements de travail.

Construire une vue unifiée des stocks

Ce partenariat soutient l'ambition de VF de créer une seule vue des stocks, qui s'appuie sur une vue unique et fiable de l'inventaire dans l'ensemble de ses activités. Avec le moteur d'inventaire Nedap, VF vise à améliorer la précision des stocks, la disponibilité des produits et à renforcer la performance omnicanale dans toutes les régions.

Outre le déploiement en magasin, VF a étendu l'initiative à ses canaux de distribution, améliorant ainsi la visibilité et soutenant les efforts visant à lutter contre les activités du marché gris et à renforcer la protection de la marque.

Nos consommateurs attendent le même niveau de disponibilité des produits et de service, qu'ils fassent leurs achats en ligne, en magasin ou par l'intermédiaire de l'un des points de contact de notre marque », déclare Carsten Trenz, vice-président de la division numérique de VF Corporation. « Une visibilité globale sur l'ensemble de nos activités nous permet d'assurer cette cohérence et de fidéliser nos clients à long terme. »

Hope Waldron, vice-présidente de la stratégie de la chaîne d'approvisionnement de VF Corporation, ajoute : « L'extension de notre programme RFID au-delà des magasins pour inclure les centres de distribution et les partenaires fournisseurs à la source nous offre une plus grande transparence sur l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement. Cette visibilité améliore notre capacité à garantir la disponibilité des produits, à renforcer la protection de la marque et à offrir une expérience plus cohérente aux consommateurs. »

Pourquoi VF a choisi Nedap

VF a choisi Nedap après un projet pilote couronné de succès utilisant une solution alternative, à la suite de quoi l'entreprise a réévalué ses besoins à long terme en termes d'évolutivité, d'architecture et de support global. Nedap a été choisi sur la base des critères suivants :

Une architecture de plateforme la plus robuste, la plus innovante et la plus évolutive

Une expérience avérée dans l'accompagnement et le conseil d'entreprises dans le cadre de déploiements complexes à grande échelle

Une communauté d'utilisateurs qui favorise l'amélioration continue et l'innovation partagée au sein des principaux détaillants

« Dans le paysage commercial actuel, le commerce unifié ne fonctionne que lorsque les marques peuvent s'appuyer sur une source de vérité cohérente pour leur inventaire », déclare Hilbert Dijkstra, directeur général du commerce de détail chez Nedap. « La décision de VF d'investir dans la visibilité de bout en bout reflète une vision claire de l'avenir : la capacité de servir les consommateurs de manière transparente sur tous les canaux. Grâce à l'innovation permanente de notre plateforme, nous aidons VF à opérer avec confiance, agilité et précision. »

Nedap dans le commerce de détail

Nedap permet aux détaillants de transformer les mouvements de stocks en informations en temps réel et en résultats concrets. Notre moteur d'inventaire relie les mouvements d'articles entre les magasins, les centres de distribution et les usines, créant ainsi une vue fiable de l'inventaire pour l'ensemble de la chaîne de vente au détail. Fondé sur des normes mondiales ouvertes et bénéficiant de la confiance des plus grandes marques mondiales, il fournit des informations exploitables qui augmentent la disponibilité, améliorent l'efficacité et permettent d'éviter les pertes. Avec des dizaines de milliers de boutiques en ligne, Nedap fournit l'infrastructure en temps réel qui permet au commerce unifié de se développer.

À propos de Nedap N.V.

Nedap est un leader de la technologie des jumeaux numériques, qui fait le lien entre les mondes physique et numérique dans les domaines de la santé, de l'élevage, de la vente au détail et de la sécurité. Grâce à notre philosophie « Technology for Life » (La technologie pour la vie), nous concevons des solutions durables et avant-gardistes qui aident les personnes et les organisations à réussir dans un monde en constante évolution.

Nedap emploie plus de 1 000 personnes et opère à l'échelle mondiale. La société a été fondée en 1929 et est cotée sur Euronext Amsterdam depuis 1947. Son siège est situé à Groenlo, aux Pays-Bas.

À propos de VF Corporation

VF Corporation est un portefeuille de marques de plein air et de marques actives de premier plan, dont The North Face®, Vans® et Timberland®. VF s'engage à proposer aux consommateurs des produits innovants axés sur la performance et le design haut de gamme, tout en offrant une valeur durable et à long terme pour ses employés, ses communautés et ses actionnaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site vfc.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Ilse Protsman

Responsable de la communication marketing

Nedap

+31 6 55 41 51 67

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www.nedap-retail.com

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