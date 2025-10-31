ViaBTC apresenta serviço aprimorado de empréstimo de criptomoedas na Blockchain Life 2025

HONG KONG, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A ViaBTC, o terceiro maior pool de mineração de BTC, apresentou sua visão de marca e o serviço de Empréstimo com Garantia como patrocinadora premium na Blockchain Life 2025. A empresa também recebeu o "Prêmio Pool de Mineração do Ano" em uma votação do anfitrião do evento, destacando sua popularidade e reputação.

O estande da ViaBTC na Blockchain Life 2025 atraiu mineradores globais e entusiastas de criptomoedas, apresentando seu serviço atualizado de Empréstimo com Garantia e ecossistema de mineração. (PRNewsfoto/Viabtc Technology Limited)

Durante o evento de dois dias, a equipe da ViaBTC apresentou seu serviço aprimorado de empréstimo com garantia à comunidade global de mineração. O serviço aprimorado agora oferece suporte a múltiplos criptoativos como garantia — incluindo BTC, BCH, LTC e DOGE — para empréstimos em USDT, permitindo que os mineradores cubram despesas operacionais sem precisar vender seus ativos.

Anton Tsarenok, CBDO da ViaBTC, fez um discurso sobre os últimos desenvolvimentos no setor de mineração. "As oscilações do mercado podem ser difíceis e queremos mostrar à nossa comunidade que a mineração ainda é atraente, pois o crescimento do preço do BTC a longo prazo é esperado e a energia renovável reduz constantemente o custo da mineração."

Em seu discurso, Anton destacou as principais atualizações do serviço de empréstimo garantido da ViaBTC, incluindo uma taxa de juros anual fixa reduzida de 9,9% — uma das mais competitivas do setor de mineração global. A empresa se compromete a fornecer serviços de mineração "All-in-one" para mineradores globais, com ferramentas fáceis de usar e uma interface amigável.

Fundada em 2016, a ViaBTC é um pool de mineração global de primeira linha e uma plataforma blockchain inovadora que conta com a confiança de mais de 1,7 milhão de usuários em todo o mundo. Hoje, está entre os três principais pools globais de mineração de BTC, BCH, LTC, DOGE e KAS, atendendo a uma comunidade internacional diversificada de mineradores.

