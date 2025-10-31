ViaBTC presenta un servicio mejorado de préstamos en criptomonedas en Blockchain Life 2025

HONG KONG, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- ViaBTC, el tercer grupo de minería de BTC más grande, mostró su visión de marca y su servicio de préstamos con garantía como patrocinador premium en Blockchain Life 2025. La empresa también recibió el "Mining Pool of the Year Award" en una votación del anfitrión del evento, lo que destaca su popularidad y reputación.

El stand de ViaBTC en Blockchain Life 2025 atrajo a mineros y entusiastas de las criptomonedas de todo el mundo para mostrar su servicio de préstamos con garantía y su ecosistema de minería mejorados. (PRNewsfoto/Viabtc Technology Limited)

Durante el evento de dos días, el equipo de ViaBTC presentó su servicio mejorado de préstamos garantizados a la comunidad de minería mundial. El servicio actualizado ahora admite múltiples criptoactivos como garantía, incluidos BTC, BCH, LTC y DOGE, para pedir prestado USDT, lo que permite a los mineros cubrir los gastos operativos sin vender sus tenencias.

Anton Tsarenok, director de Desarrollo de Negocios de ViaBTC, pronunció un discurso sobre los últimos avances en el ambiente de la minería. "Las variaciones de mercado pueden ser difíciles y queremos mostrarle a nuestra comunidad que la minería sigue siendo atractiva, ya que se espera que aumenten los precios de BTC a largo plazo y la energía renovable reduce constantemente el costo de la minería".

En su discurso, Anton destacó las actualizaciones clave del servicio de préstamos garantizados de ViaBTC, incluida una tasa de interés anual fija reducida del 9,9 %, una de las más competitivas en la industria de minería mundial. La empresa se compromete a brindar servicios de minería "todo en uno" para mineros mundiales, con herramientas y una interfaz fáciles de usar.

Acerca de ViaBTC

Fundada en 2016, ViaBTC es un grupo de minería mundial de primer nivel y una plataforma de cadena de bloques innovadora en la que confían más de 1,7 millones de usuarios en todo el mundo. Hoy en día, se encuentra entre los tres principales grupos a nivel mundial para la minería de BTC, BCH, LTC, DOGE y KAS, para servir a una diversa comunidad internacional de mineros.

Para más información, visite: https://www.viabtc.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810411/ViaBTC_s_booth_Blockchain_Life_2025_attracted_global_miners_crypto_enthusiasts.jpg

FUENTE Viabtc Technology Limited