ViaBTC présente son service de prêt crypto amélioré lors du Blockchain Life 2025

HONG KONG, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- ViaBTC, le troisième plus grand pool de minage de bitcoins (BTC), a présenté sa vision de la marque et son service de prêt garanti en tant que sponsor premium à Blockchain Life 2025. L'entreprise a également reçu le prix « Mining Pool of the Year Award » lors d'un vote organisé par l'hôte de l'événement, ce qui souligne sa popularité et sa réputation.

ViaBTC’s booth at Blockchain Life 2025 attracted global miners and crypto enthusiasts, showcasing its upgraded Collateral-Pledged Loan service and mining ecosystem.

Au cours de cet événement qui s'est tenu sur deux jours, l'équipe de ViaBTC a présenté son service de prêt garanti amélioré à la communauté minière mondiale. Le service mis à jour prend désormais en charge plusieurs cryptoactifs en tant que garantie - notamment BTC, BCH, LTC et DOGE - pour emprunter des USDT, permettant ainsi aux mineurs de couvrir leurs dépenses opérationnelles sans avoir à vendre leurs avoirs.

Anton Tsarenok, directeur du développement commercial de ViaBTC, a prononcé un discours sur les derniers développements dans le secteur du minage. « Les fluctuations du marché peuvent être difficiles, et nous voulons montrer à notre communauté que le minage reste attrayant, car on s'attend à une croissance à long terme du prix du BTC et les énergies renouvelables réduisent constamment le coût du minage ».

Dans son discours, M. Tsarenok a souligné les principales mises à jour du service de prêt garanti de ViaBTC, notamment un taux d'intérêt annuel fixe réduit à 9,9 %, l'un des plus compétitifs du secteur de minage mondial. L'entreprise s'engage à fournir des services de minage « tout-en-un » aux mineurs du monde entier, avec des outils faciles à utiliser et une interface conviviale.

