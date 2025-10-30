ViaBTC亮相Blockchain Life 2025，展示升級版加密貨幣貸款服務
30 10月, 2025, 20:00 CST
香港 2025年10月30日 /美通社/ -- 第三大BTC礦池ViaBTC以高級贊助商身份亮相Blockchain Life 2025，展示了其品牌願景及抵押貸款服務。該公司亦在活動主辦方的投票中獲頒「年度最佳礦池獎」，彰顯了其受歡迎程度及聲譽。
在為期兩天的活動中，ViaBTC團隊向全球挖礦社群介紹了其升級後的抵押貸款服務。此升級服務現支持多種加密資產作為抵押品——包括BTC、BCH、LTC及DOGE——用以借入USDT，使礦工能夠在不出售其持倉的情況下應付營運開支。
ViaBTC業務發展總監Anton Tsarenok就挖礦領域的最新進展發表了主題演講。「市場波動可能很劇烈，我們希望向我們的社群展示，只要預期BTC價格長期看漲且可再生能源持續降低挖礦成本，挖礦仍具有吸引力。」
在其演講中，Anton重點介紹了ViaBTC抵押貸款服務的關鍵更新，包括將固定年利率降至9.9%——這是全球挖礦行業最具競爭力的利率之一。該公司致力於為全球礦工提供「一站式」挖礦服務，包括易用的工具和用戶友好界面。
關於 ViaBTC
ViaBTC創立於2016年，是全球首屈一指的礦池及創新數據塊鏈平臺，獲得全世界超170萬用戶的信賴。如今，其在BTC、BCH、LTC、DOGE及KAS挖礦方面位列全球前三，服務於多元化的國際礦工社群。
欲瞭解更多信息，請瀏覽：https://www.viabtc.com/
