ViaBTC亮相Blockchain Life 2025，展示升級版加密貨幣貸款服務

香港 2025年10月30日 /美通社/ -- 第三大BTC礦池ViaBTC以高級贊助商身份亮相Blockchain Life 2025，展示了其品牌願景及抵押貸款服務。該公司亦在活動主辦方的投票中獲頒「年度最佳礦池獎」，彰顯了其受歡迎程度及聲譽。

在為期兩天的活動中，ViaBTC團隊向全球挖礦社群介紹了其升級後的抵押貸款服務。此升級服務現支持多種加密資產作為抵押品——包括BTC、BCH、LTC及DOGE——用以借入USDT，使礦工能夠在不出售其持倉的情況下應付營運開支。