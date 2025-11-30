ViaBTC doa 3 milhões de dólares de Hong Kong para apoiar os esforços de combate ao incêndio e reconstrução da comunidade em Wang Fuk Court, Tai Po

HONG KONG, 30 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A ViaBTC anunciou uma doação de HKD 3 milhões ao Governo da RAE de Hong Kong para auxiliar nos socorros de emergência e na reconstrução da comunidade após o incêndio ocorrido em Wang Fuk Court, em Tai Po. A contribuição visa ajudar os residentes afetados a restaurar suas vidas normais o mais rápido possível.

Haipo Yang, fundador e CEO da ViaBTC, expressou profundo pesar pela tragédia, declarando:"Estendemos nossas sinceras condolências às vítimas e prestamos a mais alta homenagem aos bombeiros e ao pessoal de resgate que bravamente estiveram na linha de frente."

Ele enfatizou que a ViaBTC irá monitorar de perto os esforços de recuperação e permanece comprometida em colaborar com todas as partes para ajudar os residentes a reconstruir suas casas e superar os desafios futuros.

Fundada em 2016, a ViaBTC é um dos principais pools de mineração globais e uma plataforma blockchain inovadora, que conta com a confiança de mais de 1,7 milhão de usuários em todo o mundo. Hoje, está entre os três principais pools globais de mineração de BTC, BCH, LTC, DOGE e KAS, e atende a uma comunidade internacional diversificada de mineradores.

