ViaBTC presenta su servicio mejorado de préstamos de criptomonedas en Blockchain Life 2025

HONG KONG, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- ViaBTC, el tercer grupo de minería de BTC más grande, mostró su visión de marca y su servicio de préstamos con garantía como patrocinador prémium en Blockchain Life 2025. La compañía también recibió el premio "Grupo de Minería del Año" en una votación realizada por el anfitrión del evento, lo que destaca su popularidad y reputación.

ViaBTC’s booth at Blockchain Life 2025 attracted global miners and crypto enthusiasts, showcasing its upgraded Collateral-Pledged Loan service and mining ecosystem.

Durante el evento de dos días, el equipo de ViaBTC presentó su servicio mejorado de préstamos con garantía a la comunidad minera global. El servicio actualizado ahora admite múltiples criptoactivos como garantía —incluidos BTC, BCH, LTC y DOGE— para obtener USDT, lo que permite a los mineros cubrir sus gastos operativos sin vender sus activos.

Anton Tsarenok, director de desarrollo de negocios de ViaBTC, pronunció un discurso de apertura sobre los últimos avances en el sector de la minería. "Las fluctuaciones del mercado pueden ser difíciles, y queremos demostrar a nuestra comunidad que la minería sigue siendo atractiva, ya que se espera un crecimiento del precio de BTC a largo plazo y la energía renovable reduce constantemente el coste de la minería".

En su discurso, Anton destacó las principales novedades del servicio de préstamos garantizados de ViaBTC, incluyendo una tasa de interés anual fija reducida al 9,9%, una de las más competitivas del sector minero mundial. La empresa se compromete a ofrecer servicios mineros integrales a nivel global, con herramientas fáciles de usar y una interfaz intuitiva.

Acerca de ViaBTC

Fundada en 2016, ViaBTC es una plataforma blockchain innovadora y líder en minería a nivel mundial, con más de 1,7 millones de usuarios en todo el mundo. Actualmente, se encuentra entre las tres principales plataformas globales para la minería de BTC, BCH, LTC, DOGE y KAS, y presta servicios a una diversa comunidad internacional de mineros.

Para más información, visite: https://www.viabtc.com/