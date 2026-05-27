ViaBTC lança campanha "Prova de Década" para comemorar seus 10 anos de existência

HONG KONG, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O ViaBTC Group, fornecedor líder global de infraestrutura de blockchain, anunciou hoje o lançamento de sua campanha de 10 anos, um marco importante desde sua fundação em 2016. A campanha celebra dez anos de desenvolvimento contínuo, serviço confiável e compromisso de longo prazo com mineradores, traders e usuários de criptomoedas em todo o mundo.

ViaBTC lança campanha "Prova de Década" para comemorar seu 10º aniversário

O tema "Prova de Década" inspira-se na linguagem do consenso blockchain, como Prova de Trabalho e Prova de Participação. Em 5 de junho de 2016, a ViaBTC lançou oficialmente seu serviço de pool de mineração, iniciando uma jornada que desde então cresceu para atender a 2 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões. Na última década, a ViaBTC manteve seu pool de mineração de Bitcoin funcionando ininterruptamente, sem tempo de inatividade do serviço, e manteve uma das taxas órfãs mais baixas do setor, ajudando a reduzir as perdas de blocos inválidos e a proteger melhor os ganhos dos mineradores.

O ViaBTC Pool tem sido consistentemente classificado entre os principais pools de mineração de Bitcoin do mundo por hashrate e atualmente ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de mineração combinada de LTC/DOGE, mineração de ZEC e mineração de BCH. Ele suporta mais de dez das principais criptomoedas PoW, fornecendo serviços de mineração seguros, estáveis e eficientes em todo o mundo.

Além da mineração, o Grupo ViaBTC construiu um ecossistema mais amplo ancorado pela CoinEx, sua corretora global de criptomoedas, oferecendo negociação segura, carteiras multicadeia e gerenciamento integrado de criptoativos em mais de 200 países e regiões. Ao vincular serviços de mineração, trading, armazenamento e ativos, oferece uma experiência completa e integrada no mundo das criptomoedas.

"Para a ViaBTC, a confiança é construída por meio de um desempenho consistente, resultados financeiros transparentes, liquidações justas e sistemas estáveis. "Ao entrarmos em nossa próxima década, manteremos esse compromisso dentro de um ecossistema mais amplo e continuaremos a construir a infraestrutura na qual o setor de blockchain pode confiar", afirmou Haipo Yang, fundador e CEO do ViaBTC Group.

Durante a campanha "Prova de Década", a ViaBTC lançará uma série de iniciativas de aniversário para usuários e parceiros em todo o mundo, incluindo celebrações da comunidade nos principais mercados e uma campanha de premiação de US$ 100.000 em 2 de junho de 2026.

Sobre o Grupo ViaBTC

Fundado por Haipo Yang em maio de 2016, o ViaBTC Group é um dos principais fornecedores de infraestrutura para blockchain com um ecossistema que inclui Pool ViaBTC, CoinEx Exchange, CoinEx Wallet e ViaBTC Capital. O grupo oferece serviços ininterruptos de criptomoeda em mineração, trading, gestão de ativos e capital de risco, e hoje ocupa o primeiro lugar em mineração combinada de LTC/DOGE, atendendo a mais de 2 milhões de usuários em todo o mundo. Acesse https://www.viabtc.com/ para obter mais informações.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987669/ViaBTC_Launches__Proof_of_Decade__Campaign_to_Celebrate_10th_Anniversary.jpg

FONTE ViaBTC Group