ViaBTC推出「共识十年」主題活動 慶品牌成立十週年

香港2026年5月27日 /美通社/ -- 全球領先的區塊鏈基礎設施提供商ViaBTC集團今日正式推出十週年慶祝活動，標誌著該品牌自2016年創立以來迎來重要發展里程碑。該活動回望ViaBTC十年深耕之路，始終為全球礦工、交易用戶及加密貨幣用戶提供穩定可靠的服務，堅守長期發展初心。

本次十週年活動主題定為「共识十年」(Proof of Decade)，靈感源自工作量證明、權益證明等區塊鏈行業共識機制。2016年6月5日，ViaBTC正式上線礦池業務，自此開啟發展征程，目前業務已覆蓋全球150多個國家及地區，用戶規模超200萬。十年來，ViaBTC旗下比特幣礦池保持零宕機全天候穩定運行，孤塊率穩居行業低位，有效減少無效區塊帶來的損失，切實保障礦工收益。