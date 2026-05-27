ViaBTC lance la campagne « Proof of Decade » pour célébrer son 10ème anniversaire

HONG KONG, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- le groupe ViaBTC, un fournisseur mondial d'infrastructure blockchain de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de la campagne de son 10e anniversaire, marquant une étape majeure depuis sa fondation en 2016. Cette campagne célèbre dix années de développement continu, de service fiable et d'engagement à long terme envers les mineurs, les traders et les utilisateurs de crypto-monnaies du monde entier.

ViaBTC Launches "Proof of Decade" Campaign to Celebrate 10th Anniversary

Le thème « Proof of Decade » s'inspire du langage du consensus de la blockchain, tel que Proof of Work et Proof of Stake. Le 5 juin 2016, ViaBTC a officiellement lancé son service de pool de minage, marquant le début d'une aventure qui s'est depuis développée pour servir aujourd'hui 2 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays et régions. Au cours de la dernière décennie, ViaBTC a assuré le fonctionnement ininterrompu de son pool de minage Bitcoin, sans aucune interruption de service, et a maintenu l'un des taux d'orphans les plus bas du secteur, contribuant ainsi à réduire les pertes liées aux blocs invalides et à mieux protéger les revenus des mineurs.

Le pool ViaBTC s'est toujours classé parmi les meilleurs pools de minage de Bitcoin au monde en termes de puissance de calcul et occupe actuellement la première place mondiale dans les domaines du minage combiné LTC/DOGE, du minage de ZEC et du minage de BCH. Il prend en charge plus de dix crypto-monnaies PoW majeures et fournit des services miniers sûrs, stables et efficaces dans le monde entier.

Au-delà du minage, le groupe ViaBTC a mis en place un écosystème plus vaste, articulé autour de CoinEx, sa plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies, qui propose des services de trading sécurisés, des portefeuilles multi-chaînes et une gestion intégrée des actifs cryptographiques dans plus de 200 pays et régions. En combinant l'extraction, le trading, le stockage et les services liés aux actifs, elle offre une expérience crypto complète et fluide.

« Pour ViaBTC, la confiance repose sur une exécution sans faille, des résultats transparents, des règlements équitables et des systèmes stables. Alors que nous entamons notre nouvelle décennie, nous maintiendrons cet engagement au sein d'un écosystème plus large et continuerons à mettre en place l'infrastructure sur laquelle le secteur de la blockchain pourra compter », a déclaré Haipo Yang, fondateur et PDG du groupe ViaBTC.

Au cours de la campagne « Proof of Decade », ViaBTC lancera une série d'initiatives d'anniversaire pour les utilisateurs et les partenaires du monde entier, y compris des célébrations communautaires à travers les marchés clés et une campagne de prix de 100 000 $ qui débutera le 2 juin 2026.

À propos du groupe ViaBTC

Fondé par Haipo Yang en mai 2016, le groupe ViaBTC est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures blockchain, avec un écosystème comprenant ViaBTC Pool, la bourse CoinEx, le portefeuille CoinEx et ViaBTC Capital. Il offre des services cryptographiques intégrés couvrant le minage, le trading, la gestion d'actifs et le capital-risque, et occupe aujourd'hui la première place dans le domaine du minage combiné LTC/DOGE, avec plus de 2 millions d'utilisateurs à travers le monde. Visitez le site https://www.viabtc.com/ pour plus d'informations.

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