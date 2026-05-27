ViaBTC เปิดตัวแคมเปญใหญ่ "Proof of Decade" ฉลองครบรอบ 10 ปี ตอกย้ำความสำเร็จในเวทีโลก
27 May, 2026, 18:00 CST
ฮ่องกง, 27 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ViaBTC Group ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวแคมเปญฉลองครบรอบ 10 ปีอย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นเมื่อปี 2559 โดยแคมเปญนี้มีขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองทศวรรษแห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บริการที่วางใจได้ ตลอดจนความมุ่งมั่นทุ่มเทในระยะยาวที่มีต่อกลุ่มนักขุด เทรดเดอร์ และผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก
สำหรับแนวคิดหลักอย่าง "Proof of Decade" นั้น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลไกฉันทามติของเทคโนโลยีบล็อกเชน อาทิ Proof of Work และ Proof of Stake โดย ViaBTC ได้เปิดตัวบริการพูลขุด (Mining Pool) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ จนกระทั่งปัจจุบันขยายฐานการให้บริการและรองรับผู้ใช้งานแล้วกว่า 2 ล้านราย ในกว่า 150 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พูลขุด Bitcoin ของ ViaBTC ยังสามารถเปิดทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานโดยไม่มีประวัติระบบล่มเลยแม้แต่ครั้งเดียว ทั้งยังมีอัตราการเกิดบล็อกกำพร้าน้อยเป็นอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยลดความสูญเสียจากบล็อกที่ไม่มีผลสมบูรณ์ พร้อมทั้งปกป้องผลตอบแทนของเหล่านักขุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ViaBTC Pool ถือเป็นพูลขุด Bitcoin ที่ทำสถิติติดอันดับต้น ๆ ของโลกมาอย่างต่อเนื่องในแง่อัตราแรงขุด ทั้งยังครองอันดับ 1 ของโลกสำหรับการให้บริการขุดรวมในส่วนของเหรียญ LTC/DOGE รวมถึงการขุดเหรียญ ZEC และ BCH อีกด้วย โดยระบบสามารถรองรับสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ ในกลไก PoW ได้กว่า 10 สกุลเงิน พร้อมมอบบริการขุดที่มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และทรงพลังให้เหล่านักขุดทั่วโลก
นอกเหนือจากบริการขุดแล้ว ViaBTC Group ยังได้เดินหน้าสร้างระบบนิเวศที่ครอบคลุมและแข็งแกร่ง โดยมีแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกอย่าง CoinEx เป็นขุมพลังสำคัญในการให้บริการเทรดที่ปลอดภัย มีระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบหลายเชน พร้อมบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจรในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งการผสานรวมบริการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ทั้งการขุด ซื้อขาย จัดเก็บ ไปจนถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์เข้าด้วยกันนี้ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสประสบการณ์ในโลกคริปโตได้อย่างไร้รอยต่อและเบ็ดเสร็จในที่เดียว
คุณ Haipo Yang ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ ViaBTC Group กล่าวว่า "สำหรับ ViaBTC แล้ว ความน่าเชื่อถือสร้างขึ้นจากผลงานที่สม่ำเสมอ ผลตอบแทนที่โปร่งใส การปันส่วนกำไรอย่างเป็นธรรม และระบบที่มีเสถียรภาพสูง ในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษต่อไป เราจะยังคงรักษาคำมั่นสัญญาข้อนี้นับจากนี้ ภายใต้ระบบนิเวศที่ขยายใหญ่ขึ้น พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่วงการบล็อกเชนวางใจได้"
ทั้งนี้ ตลอดช่วงแคมเปญ "Proof of Decade" ทาง ViaBTC เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบอย่างจัดเต็ม เพื่อตอบแทนกลุ่มผู้ใช้งานและพันธมิตรทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมกับชุมชนผู้ใช้ในตลาดหลักต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงแคมเปญสุดพิเศษชิงรางวัลจากมูลค่ารวมถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
เกี่ยวกับ ViaBTC Group
ViaBTC Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 โดยคุณ Haipo Yang มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนระดับแถวหน้า โดยมีระบบนิเวศที่แข็งแกร่งครอบคลุมทั้ง ViaBTC Pool, CoinEx Exchange, CoinEx Wallet และ ViaBTC Capital กลุ่มบริษัทพร้อมให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ครบครันตั้งแต่การขุด ซื้อขาย บริหารจัดการสินทรัพย์ ไปจนถึงการลงทุนในกิจการร่วมค้า ปัจจุบัน บริษัทฯ ครองอันดับ 1 ในการให้บริการขุดรวมสำหรับเหรียญ LTC/DOGE โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานแล้วกว่า 2 ล้านรายทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.viabtc.com/
